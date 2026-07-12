ماذا يفعل الأرز الأبيض بمرضى الكبد الدهني؟

ينتج مرض الكبد الدهني عن تراكم الدهون في الكبد ، وهو مرتبط بالسمنة والنظام الغذائي السيئ،فيما يلي ثلاثة أطعمة يجب تجنبها لعكس المرض.

يعد الكبد من أهم الأعضاء في الجسم ووفقًا لجونز هوبكنز ميديسن ، يؤدي الكبد أكثر من 500 وظيفة حيوية، يشمل ذلك كل شيء من إنتاج الصفراء إلى تحويل الجلوكوز الزائد إلى جليكوجين إلى تنظيم تخثر الدم، وتتم معالجة كل مادة سامة أو ضارة تدخل جسمك تقريبًا عن طريق الكبد لمنعها من إيذائك. ومع وضع ذلك في الاعتبار ، من المنطقي تسعى للحفاظ على صحة الكبد قدر الإمكان.



تتمثل إحدى طرق الحفاظ على كبد صحي في الاختيار الدقيق للأطعمة التي تتناولها ولا تأكلها.

وفقًا لـ Everyday Health ، ترتبط الكربوهيدرات المكررة مثل الأرز الأبيض بالكبد الدهني، ويمكن أن يساهم الكبد الدهني في الإصابة بأمراض الكبد المرتبطة بالسمنة والسكري والنوبات القلبية. ولحسن الحظ ، قد تحمي الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني من الكبد الدهني، وإذا كنت تحب تناول الأرز ولكنك مهتم بصحة الكبد ، فاختر الأرز البني عندما تستطيع.

ما يجب أن تعرفه عن الأرز..



يعتبر الأرز من أشهر الحبوب وأكثرها أهمية في العالم كله ، ولا نريد أن نعطي الانطباع بأنه سيء ​​بالنسبة لك. ويمكن أن يكون الأرز الأبيض جزءًا من نظام غذائي صحي.

وفقًا لمجلة Medical News Today ، يحتوي كوب واحد من الأرز الأبيض على 260 سعرًا حراريًا ، ونحو خمسة جرامات من البروتين ، وأقل من جرام واحد من الدهون. وعادة ما يتم إزالة النخالة والبذرة من الأرز الأبيض ، مما يعني أنه يحتوي على عناصر غذائية أقل من بعض أنواع الأرز الأخرى. من ناحية أخرى ، يحافظ الأرز البني على النخالة والبذرة. وهذا يعطيها بعض الفوائد الصحية الإضافية بما في ذلك زيادة الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.



