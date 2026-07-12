"لعنة سبيد" تتوقف أمام الأرجنتين.. اليوتيوبر الشهير يفشل في مواصلة سلسلة "النحس" بالمونديال

تحول اليوتيوبر الأمريكي الشهير “سبيد” إلى حديث جماهير كأس العالم 2026، بعدما ارتبط اسمه بسلسلة من النتائج التي اعتبرها المتابعون "لعنة" طالت المنتخبات التي أعلن تشجيعها خلال البطولة.

وبدأت السلسلة بتشجيعه منتخب الرأس الأخضر أمام الأرجنتين، قبل أن يودع المنافسات، ثم أعلن دعمه لكوت ديفوار أمام النرويج، لتغادر هي الأخرى البطولة.

وتكرر الأمر مع منتخب مصر أمام الأرجنتين، ثم مع البرتغال أمام إسبانيا، وأخيرًا بلجيكا أمام إسبانيا، لتنتهي جميعها بالخروج من المونديال.

ومع استمرار هذه السلسلة، قرر سبيد هذه المرة تشجيع منتخب الأرجنتين في مواجهته أمام سويسرا بالدور ربع النهائي، معتقدًا أن "النحس" سيلاحق بطل العالم أيضًا.

لكن المفاجأة جاءت داخل المستطيل الأخضر، حيث نجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق الفوز على سويسرا بنتيجة 3-1 بعد الوقت الإضافي، ليبلغ الدور نصف النهائي، ويضع حدًا لسلسلة النتائج التي ربطها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بتشجيع سبيد، لتنتهي بذلك "لعنة سبيد" عند الأرجنتين.

