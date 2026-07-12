قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب الان.. عيار 21 يقترب من 6 الاف جنيه
الزمالك يشكر فرجاني ساسي بعد تسوية مستحقاته المالية
عضو بالعمل الأهلي الفلسطيني: تقنين دخول المساعدات لقطاع غزة يعكس استمرار تعنت الإحتلال
تصل لـ 90% | حزمة خصومات وإعفاءات من الغرامات وتيسيرات في المدن الجديدة
ترامب : مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام الملاحة التجارية
إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن كأس العالم 2030.. فيفا يدرس رفع عدد المنتخبات إلى 64
رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي
قيادي بمستقبل وطن: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني رسالة تقدير لكل من يرفع اسم مصر
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الاستعداد لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من "حياة كريمة"
إيران تعلن توقف الحركة تماما في مضيق هرمز
توبا بويوكستون تثير الجدل بتصريحات عن تغطية الشعر والطاقة السلبية
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن كأس العالم 2030.. فيفا يدرس رفع عدد المنتخبات إلى 64

إنفانتينو
إنفانتينو
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، عن مفاجأة كبرى بشأن مستقبل بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن الاتحاد سيدرس رسميًا مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2030 إلى 64 منتخبًا، بدلًا من 48 منتخبًا، في خطوة قد تُحدث تغييرًا تاريخيًا جديدًا في نظام البطولة.

وقال إنفانتينو، في تصريحات نقلتها شبكة "ذا أتلتيك"، إن فكرة إقامة كأس العالم بمشاركة 64 منتخبًا ستكون مطروحة للنقاش داخل اللجان المختصة في الاتحاد الدولي عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026.

بطولة تضم 64 منتخبًا هي قضية ستُدرس 

وأوضح رئيس فيفا: "بطولة تضم 64 منتخبًا هي قضية ستُدرس وتُناقش بالتأكيد داخل اللجان المختصة بعد انتهاء كأس العالم الحالية".

وأضاف: "كأس العالم بطولة للعالم بأسره، وليست لأوروبا وأمريكا الجنوبية فقط، ويجب أن تمتلك كل دولة حلم المشاركة في كأس العالم. مستوى المنتخبات يرتفع باستمرار في جميع أنحاء العالم، وإذا لم تمنح الدول الصغيرة فرصة المشاركة، فلن يكون لديها الحافز لمواصلة التطور".

كأس العالم 2030

وتستضيف المغرب وإسبانيا والبرتغال النسخة الرئيسية من كأس العالم 2030، بينما تُقام ثلاث مباريات افتتاحية في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي احتفالًا بمرور 100 عام على انطلاق البطولة.

ورغم أن فكرة رفع عدد المنتخبات إلى 64 ليست جديدة، إذ سبق أن طُرحت خلال الأشهر الماضية من جانب عدد من مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، فإنها كانت تُعتبر مشروعًا بعيد المدى، قبل أن يمنحها إنفانتينو دفعة قوية بإعلانه إدراجها رسميًا على جدول أعمال فيفا بعد مونديال 2026.

توسيع كأس العالم 2026

وأكد إنفانتينو أن قرار توسيع كأس العالم 2026 إلى 48 منتخبًا حقق أهدافه، واصفًا التجربة بأنها "نجاح بنسبة 100%"، رغم الانتقادات التي صاحبت النظام الجديد، والتي اعتبرت أن زيادة عدد المنتخبات أثرت على قيمة التصفيات المؤهلة.

في المقابل، يواجه مقترح التوسعة إلى 64 منتخبًا معارضة واضحة من عدد من مسؤولي كرة القدم، يتقدمهم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، الذي وصف الفكرة بأنها "سيئة"، معتبرًا أنها قد تضر بمكانة البطولة وبالتصفيات الأوروبية.

رفض للمقترح من رئيس اتحاد الكونكاكاف

كما أعلن رئيس اتحاد الكونكاكاف، فيكتور مونتالياني، رفضه للمقترح، محذرًا من أن زيادة عدد المنتخبات قد تؤدي إلى ازدحام جدول المنافسات وتقليل القيمة الفنية للبطولة.

وفي المقابل، يرى مؤيدو المشروع أن توسيع كأس العالم إلى 64 منتخبًا سيمنح المزيد من الدول فرصة المشاركة في أكبر حدث كروي على مستوى العالم، ويسهم في تطوير كرة القدم داخل الاتحادات الصاعدة، بينما يبقى القرار النهائي مرهونًا بمناقشات فيفا بعد إسدال الستار على كأس العالم 2026.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو إنفانتينو بطولة كأس العالم كأس العالم مونديال 2030

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

ترشيحاتنا

والدة خطيب عروس بورسعيد تفجر مفاجأة أمام المحكمة

والدة خطيب عروس بورسعيد تفجر مفاجأة أمام المحكمة

شال حول رقبتها.. والدة خطيب عروس بورسعيد تفجر مفاجأة جديدة أمام المحكمة

شال حول رقبتها.. والدة خطيب عروس بورسعيد تفجر مفاجأة جديدة أمام المحكمة

جولة محافظ القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد محطة مياه نوب طحا ويوجه بتعزيز إجراءات السلامة

بالصور

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

تضامن الشرقية تبدأ تدريب 886 رائدة اجتماعية لتعزيز التوعية المجتمعية

التضامن الاجتماعي بالشرقية
التضامن الاجتماعي بالشرقية
التضامن الاجتماعي بالشرقية

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

ماذا يفعل الأرز الأبيض بمرضى الكبد الدهني؟

ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد