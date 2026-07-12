لوثر ماتيوس يتوقع نهائي كأس العالم 2026.. ويرجح تفوق الأرجنتين وفرنسا

كشف أسطورة الكرة الألمانية لوثر ماتيوس عن توقعاته لمواجهتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، مرجحًا تأهل منتخبي الأرجنتين وفرنسا إلى المباراة النهائية، في إعادة لنهائي مونديال 2022.

ويلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الإسباني، مساء الثلاثاء، بينما يصطدم منتخب الأرجنتين بنظيره الإنجليزي، الأربعاء، في نصف نهائي البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مواجهة الأرجنتين وإنجلترا

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد" الألمانية عبر برنامجه "لوثار ينطلق"، أكد ماتيوس أن مواجهة الأرجنتين وإنجلترا ستكون في غاية الندية والإثارة.

وقال أسطورة ألمانيا: "لقد أظهر كلا الفريقين نقاط ضعفهما بالفعل. الإنجليز لم يقدموا أداءً استثنائيًا أمام النرويج، وحتى توماس توخيل لم يكن راضيًا عن مستوى فريقه".

وتوقع ماتيوس أن تمتد المباراة حتى ركلات الترجيح، مضيفًا: "أشعر أنها ستحسم بركلات الترجيح بنتيجة 6-5".

منتخب الأرجنتين سيتأهل لنهائي

ورجح النجم المتوج بكأس العالم 1990 كفة منتخب الأرجنتين، موضحًا: "ستفوز الأرجنتين لأنني أثق في الحارس إيميليانو مارتينيز أكثر من ثقتي في حراس مرمى إنجلترا".

مواجهة فرنسا وإسبانيا

وعن المواجهة الثانية، يرى ماتيوس أن المنتخب الفرنسي يمتلك الأفضلية أمام إسبانيا، رغم اعترافه بالمستوى المميز الذي يقدمه منتخب "لاروخا" خلال البطولة.

وقال: "كان حلمي قبل كأس العالم أن تصل ألمانيا إلى نصف النهائي أو حتى النهائي، لكنه حلم لم يتحقق".

وأضاف: "أصبحت من محبي المنتخب الفرنسي مؤخرًا، ليس فقط بسبب الجودة والإبداع والسرعة في خط الهجوم، بل لأنهم ببساطة يقدمون كرة قدم ممتعة للمشاهدة".

وأشار ماتيوس إلى أن إسبانيا واصلت تطورها خلال السنوات الأخيرة، لكنه توقع في النهاية فوز فرنسا بنتيجة 2-1، ليضرب "الديوك" موعدًا مع الأرجنتين في نهائي مرتقب.

وبحسب توقعات ماتيوس، فإن نهائي كأس العالم 2026 سيجمع بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، في إعادة للمواجهة التي جمعت المنتخبين في نهائي مونديال 2022.