سابقة تاريخية في كأس العالم 2026.. أول 4 منتخبات في تصنيف فيفا تبلغ نصف النهائي

شهدت بطولة كأس العالم 2026 إنجازًا غير مسبوق في تاريخ المونديال، بعدما نجحت المنتخبات الأربعة الأولى في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حجز مقاعدها بالدور نصف النهائي للمرة الأولى على الإطلاق.

وتؤكد هذه السابقة التاريخية قوة المنتخبات الكبرى في النسخة الحالية، بعدما فرضت سيطرتها على المنافسات ووصلت جميعها إلى المربع الذهبي.

الأربعة الكبار في نصف النهائي

وجاءت المنتخبات المتأهلة وفقًا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم على النحو التالي:

فرنسا: صاحبة المركز الأول عالميًا.

الأرجنتين: صاحبة المركز الثاني وحاملة لقب كأس العالم.

إسبانيا: تحتل المركز الثالث عالميًا.

إنجلترا: تحتل المركز الرابع عالميًا.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ كأس العالم التي تتأهل فيها المنتخبات الأربعة الأولى في تصنيف "فيفا" إلى الدور نصف النهائي في النسخة نفسها.

مواعيد مباريات نصف النهائي

وأسفرت مواجهات المربع الذهبي عن المباراتين التاليتين:

الثلاثاء: فرنسا × إسبانيا – الساعة 10:00 مساءً.

الأربعاء: الأرجنتين × إنجلترا – الساعة 10:00 مساءً.

وسيتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، بينما يخوض الخاسران مواجهة تحديد المركز الثالث.

292 هدفًا بعد 100 مباراة

وعلى الصعيد التهديفي، واصلت بطولة كأس العالم 2026 تقديم معدلات تهديفية مرتفعة، بعدما وصل إجمالي الأهداف المسجلة إلى 292 هدفًا عقب ختام منافسات الدور ربع النهائي، وذلك خلال 100 مباراة.

وجاء توزيع الأهداف في البطولة كالتالي:

دور المجموعات: 215 هدفًا.

دور الـ32: 42 هدفًا.

دور الـ16: 23 هدفًا.

الدور ربع النهائي: 12 هدفًا.

حصيلة دور المجموعات

وكان دور المجموعات قد شهد تسجيل 215 هدفًا خلال 72 مباراة، وجاء توزيعها على الجولات الثلاث كالتالي:

الجولة الأولى: 75 هدفًا.

الجولة الثانية: 66 هدفًا.

الجولة الثالثة: 74 هدفًا.

اكتمال عقد المربع الذهبي

واختتمت منافسات الدور ربع النهائي بمواجهة الأرجنتين وسويسرا، التي حسمها منتخب "التانجو" ليحجز البطاقة الأخيرة إلى نصف النهائي، ويكتمل عقد المنتخبات الأربعة المتنافسة على لقب كأس العالم 2026، في نسخة استثنائية تشهد حضور أقوى منتخبات العالم وفقًا للتصنيف الدولي.