ميسي يكتب التاريخ من جديد.. يصبح أفضل صانع أهداف في تاريخ كأس العالم

واصل ليونيل ميسي صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما حطم رقمًا قياسيًا جديدًا خلال مواجهة منتخب الأرجنتين أمام سويسرا في الدور ربع النهائي، ليصبح أفضل صانع أهداف في تاريخ المونديال.

وسجل النجم الأرجنتيني، البالغ من العمر 39 عامًا، التمريرة الحاسمة رقم 10 في مسيرته بكأس العالم، لينفرد بصدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ البطولة.

تمريرة تاريخية لماك أليستر

وجاء الإنجاز في الدقيقة العاشرة من المباراة، عندما نفذ ميسي ركلة ركنية متقنة وصلت إلى أليكسيس ماك أليستر، الذي حولها إلى داخل الشباك، مسجلًا الهدف الأول للأرجنتين، ليمنح قائد "التانجو" رقمًا تاريخيًا جديدًا في سجلات البطولة.

الأكثر في تاريخ المونديال

وبهذا الإنجاز، عزز ميسي مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كأس العالم، بعدما أصبح الأكثر في العديد من الإحصائيات التاريخية، أبرزها:

الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم.

الأكثر خوضًا للمباريات.

الأكثر تحقيقًا للانتصارات.

الأكثر صناعة للأهداف، برصيد 10 تمريرات حاسمة.

ومن بين أبرز الهدافين في تاريخ البطولة.

بطولة استثنائية في سن الـ39

ويقدم قائد منتخب الأرجنتين نسخة استثنائية من كأس العالم 2026، رغم بلوغه 39 عامًا، إذ يواصل قيادة منتخب بلاده نحو المنافسة على اللقب.

ووصل ميسي إلى 8 أهداف في البطولة الحالية، إلى جانب تمريرتين حاسمتين، ليؤكد مجددًا أنه العنصر الأهم في تشكيلة المدير الفني ليونيل سكالوني، حيث يواصل صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة، سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف، ليضيف فصلًا جديدًا إلى مسيرته الأسطورية في تاريخ كرة القدم.