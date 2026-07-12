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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

50 مليون دولار تنتظر البطل.. كيف توزعت مكافآت كأس العالم 2026 مع احتدام سباق اللقب؟

كأس العالم
كأس العالم
أمينة الدسوقي
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لم يعد الصراع في كأس العالم 2026 يقتصر على المجد الكروي ورفع الكأس الذهبية، بل امتد إلى سباق مالي ضخم تصل جائزته الكبرى إلى 50 مليون دولار ومع اقتراب البطولة من محطاتها الحاسمة، انكشفت القيمة المالية التي ضمنت كل دولة الحصول عليها وفقًا لمسيرتها في المونديال، لتتحول كل مباراة إلى مواجهة تحمل رهانات رياضية واقتصادية في آن واحد.

وبينما ودعت 40 دولة المنافسات، بقيت منتخبات في دائرة الصراع على اللقب العالمي، وسط طموحات كبيرة بحصد أكبر جائزة مالية في تاريخ البطولة.

نصف النهائي يشعل المنافسة على المجد والثروة

وصلت بطولة كأس العالم 2026 إلى الدور نصف النهائي بعد نسخة حافلة بالإثارة داخل المستطيل الأخضر والجدل خارجه، لتتقلص قائمة المنافسين من 48 منتخبا إلى 6 منتخبات فقط.

وضمت قائمة المتأهلين إلى هذا الدور منتخبات فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، الأرجنتين، بينما غادرت منتخبات عريقة مثل ألمانيا والبرازيل والبرتغال وهولندا البطولة، كما انتهى مشوار الدول الثلاث المستضيفة، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عند دور الـ16.

ومع الكشف عن الجوائز المالية الرسمية، بات واضحًا أن كل خطوة إضافية نحو اللقب تعني ملايين الدولارات الإضافية.

9 ملايين دولار لمن توقف مشواره في دور المجموعات

حصلت المنتخبات التي أخفقت في تجاوز دور المجموعات على مكافأة مالية بلغت 9 ملايين دولار، تقديرًا لمشاركتها في البطولة وخوضها ثلاث مباريات.

وضمت قائمة المنتخبات المغادرة مبكرًا كلًا من العراق، تونس، أوزبكستان، قطر، السعودية، الأردن، كوريا الجنوبية، هايتي، بنما، أوروغواي، جمهورية التشيك، تركيا، إيران، نيوزيلندا، كوراساو وإسكتلندا.

11 مليون دولار مكافأة بلوغ الأدوار الإقصائية

أما المنتخبات التي نجحت في تخطي دور المجموعات لكنها ودعت المنافسات من دور الـ32، فقد ضمنت الحصول على 11 مليون دولار.

وشملت هذه القائمة ألمانيا، هولندا، السنغال، غانا، جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، اليابان، الرأس الأخضر، السويد، كرواتيا، الإكوادور، أستراليا، البوسنة والهرسك، الجزائر والنمسا.

وحصلت المنتخبات التي أنهت مشوارها في دور الـ16 على المكافأة المالية نفسها، بعد أن توقفت أحلامها قبل بلوغ ربع النهائي، وهي المكسيك، كندا، الولايات المتحدة، مصر، البرتغال، باراغواي، كولومبيا والبرازيل.

ربع النهائي يضمن 19 مليون دولار لكل منتخب

المنتخبات الثمانية التي بلغت الدور ربع النهائي ضمنت بالفعل الحصول على 19 مليون دولار، لكن الطريق لا يزال مفتوحًا أمامها لمضاعفة مكاسبها المالية مع استمرار مشوارها نحو منصة التتويج.

وتزداد قيمة الجوائز مع كل مرحلة جديدة، إذ يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار، بينما ينال الفائز بالمركز الثالث 29 مليون دولار.

أما المنتخب الذي يخسر المباراة النهائية فسيحصل على 33 مليون دولار، في حين ينال بطل كأس العالم 2026 الجائزة الكبرى البالغة 50 مليون دولار، ليجمع بين المجد الكروي والعائد المالي الضخم.

جوائز تتجاوز الأموال إلى دعم مستقبل المنتخبات

ولا تمثل هذه المكافآت مجرد أرقام مالية، بل تعد مصدرًا مهمًا لدعم اتحادات كرة القدم حول العالم، إذ تتيح الاستثمار في تطوير البنية التحتية، وإنشاء الأكاديميات، ورعاية المواهب، ورفع مستوى المسابقات المحلية.

ولهذا أصبحت المشاركة الناجحة في كأس العالم ذات أثر طويل المدى، لا يقتصر على الإنجاز الرياضي، بل يمتد إلى بناء أجيال جديدة وتعزيز استدامة تطور كرة القدم داخل كل دولة.

من يقتنص الجائزة الكبرى؟

ومع دخول البطولة مراحلها الأخيرة، لم يعد يفصل المنتخبات الثمانية سوى ثلاث مباريات عن المجد العالمي والجائزة المالية الأكبر.

وبين حلم رفع الكأس الذهبية، وضمان عشرات الملايين من الدولارات، تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى الأيام الحاسمة من مونديال 2026، حيث ستُكتب النهاية لواحدة من أكثر النسخ إثارة في تاريخ البطولة.

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