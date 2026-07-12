صحيفة إسكتلندية: إمام عاشور موهبة استثنائية وسيكون صفقة الموسم فى سيلتك

دخل الدولي المصري إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، دائرة اهتمامات نادي سيلتك الاسكتلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ بعدما كشفت تقارير صحفية اسكتلندية عن تقدم النادي بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية اسكتلندية، أن نادي سيلتك تقدم بعرض رسمي تبلغ قيمته 4 ملايين يورو؛ من أجل التعاقد مع الدولي المصري إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت التقارير أن إدارة سيلتك تسعى لتدعيم خط الوسط بلاعب يمتلك الخبرات الدولية؛ بعدما لفت إمام عاشور الأنظار بالمستويات التي قدمها مع الأهلي، إلى جانب تألقه مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وأضافت أن النادي الاسكتلندي يترقب موقف الأهلي من العرض المقدم، في ظل تمسك النادي الأحمر بعدد من عناصره الأساسية، خاصة مع ارتباط الفريق بالمنافسة على العديد من البطولات خلال الموسم الجديد.

ويعد إمام عاشور من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث فرض نفسه كأحد الركائز الأساسية في الأهلي ومنتخب مصر، وهو ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقفه من العرض خلال الأيام المقبلة، سواء بالدخول في مفاوضات مع سيلتك أو التمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.



