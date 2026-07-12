الأهلي يضع حجر أساس فرعه الجديد فى المنصورة الجديدة غداً

يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يوم الاثنين المقبل بوضع حجر الأساس لفرع الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة.. ووجه النادي الدعوة للعديد من السادة الوزراء والشخصيات العامة والرياضية.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية النادي وتكليف شركة الأهلي للمنشآت الرياضية برئاسة المهندس/ تامر ناصر بمنح الأولوية لملف فروع الأهلي في المحافظات.

وجاء التعاقد الأول مع شركة «دلتا كابيتال» للتطوير العقاري برئاسة عبد الهادي فرحات.

وشركة «نيشنز أوف سكاي» برئاسة تامر نبيل؛ لإنشاء فرع الأهلي في مدينة المنصورة الجديدة.