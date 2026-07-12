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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

إسعاف
إسعاف
إيهاب عمر
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شهدت محافظة أسيوط، واقعة قيام زوج بإشعال النيران، في زوجته وبناته الثلاثة، إثر خلافات أسرية.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغًا بقيام شخص بإشعال النيران بزوجته وبناته الثلاثة بمنطقة النزلة بأسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة صفاء. أ. ث، الزوجة، وبناتها الثلاثة بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

وعقب ساعات من نقلهن للمستشفى توفيت إحدى الصغيرات، وتم تشييع الجنازة بمسقط رأسها بأسيوط.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

أسيوط إشعال النيران زوجته خلافات أسرية أمن أسيوط عمليات النجدة حروق

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