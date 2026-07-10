محافظ أسيوط: ضبط مخزن عسل غير مرخص يحتوي على سلع مجهولة بمنفلوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وضمان تداول منتجات آمنة حفاظًا على صحة المواطنين، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 في الارتقاء بجودة الخدمات وحماية المستهلك.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة مصطفى العطيفي رئيس المركز، نفذت حملة رقابية مفاجئة بالتنسيق مع إدارة تموين منفلوط وهيئة سلامة الغذاء، استهدفت الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالاشتراطات القانونية والصحية، وذلك بمشاركة عبد الرحيم السمين مدير إدارة تموين منفلوط، والدكتورة إسراء عيد ممثلة هيئة سلامة الغذاء، إلى جانب محمود الراوي ومصطفى حجازي.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط مخزن عسل غير مرخص يعمل بالمخالفة للقانون، وعُثر بداخله على كميات من السلع مجهولة المصدر وغير مستوفاة للاشتراطات والضوابط المنظمة للتداول، بما يمثل مخالفة للقوانين المنظمة ويهدد سلامة المستهلكين.

وأكد المحافظ أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تنطوي على غش تجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية اليومية والمفاجئة بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومديريات التموين والجهات الرقابية المختصة، لضبط الأسواق، ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، بما يضمن حماية المستهلك، والحفاظ على الصحة العامة، وترسيخ الانضباط داخل الأسواق.