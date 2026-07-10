قوس من المياه يستقبل طائرة المنتخب لدى وصولها مطار العلمين تقديرًا لمشاركته المشرفة

وصلت إلى مطار العلمين الدولي، اليوم الجمعة، الطائرة الخاصة التي تقل بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، عقب المشاركة المشرفة في بطولة كأس العالم 2026.

ولدى وصول الطائرة إلى مطار العلمين الدولي، قامت سيارتا إطفاء بالاصطفاف على جانبي المدرج ورش أقواس مائية مرت الطائرة من أسفلها، احتفاءً بالمنتخب الوطني وتقديرًا لما قدمه خلال مشاركته في المونديال.

وحظي المنتخب والجهاز الفني باستقبال جماهيري كبير ، في ظل حالة الفخر التي صنعتها مشاركة "الفراعنة"، والتي شهدت تقديم عروض قوية أمام كبار المنتخبات، إلى جانب تحقيق العديد من الأرقام التاريخية على المستويين الجماعي والفردي.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، عقب خسارته أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة أثارت جدلا واسعا بسبب القرارات التحكيمية.