مرسيدس-AMG CLA الجديدة.. صاروخ صغير بقوة 671 حصانًا

أثبتت شركة مرسيدس بنز الألمانية تاريخيًا أنه لا توجد فئة في أسطولها محصنة ضد التعديلات الرياضية العنيفة لقطاع AMG؛ حيث نجح مهندسو أفالترباخ سابقًا في تحويل سيارة عائلية مثل الفان "R-Class" إلى وحش كاسر يلتهم الإطارات بمحرك ثماني الأسطوانات بسعة 6.2 لترات.

وبناءً على هذه العقيدة التسويقية، كان من المتوقع فوريًا إخضاع أصغر سيارات الركوب لدى الصانع الألماني لنفس المعاملة الشرسة، وهو ما تحقق رسميًا لعام 2026 الحالي بالكشف العالمي عن الطراز الرياضي الخارق "Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ Electric" لعام 2027 الموديلية القادمة.

وجاء هذا الإطلاق ليمثل قفزة هندسية وتكنولوجية غير مسبوقة؛ إذ تحولت السيارة من الاعتماد على محركات البنزين رباعية الأسطوانات الأكثر قوة عالميًا، لتصبح رسميًا سيارة سيدان مدمجة وكوبيه رباعية الأبواب تعمل بالطاقة الكهربائية الكاملة.

ونجحت مرسيدس في نقل جينات شقيقتها الفاخرة والأكبر حجمًا "AMG GT" برمجياً وماديًا إلى هذا الهيكل الصغير لتحسم لقب أقوى سيارة مدمجة في تاريخ النجمة الثلاثية فوريًا.

معمارية المحركات المحورية وثلاثية القوة المرعبة بالأسواق

تستند كينونة الأداء المرعب في سيارة AMG CLA 45 لعام 2027 على منظومة دفع ثلاثية المحركات الكهربائية (Tri-Motor Setups)، حيث جرى تثبيت محرك كهربائي واحد على المحور الأمامي، بالتكامل مع محركين على المحور الخلفي.

وتكمن المعجزة الفنية ماديًا في اعتماد مرسيدس على محركات التدفق المحوري (Axial-Flux Motors) المطورة عبر شركتها التابعة "YASA"، بدلاً من محركات التدفق الشعاعي التقليدية المنتشرة في صالات العرض.

وتتميز هذه التقنية بتقديم كثافة طاقة مذهلة مع حجم ووزن خفيف للغاية يقلص من العبء اللوجستي للوزن الإجمالي للمركبة الكهربائية.

وحسمت وثائق البيانات الجافة أرقام المنظومة على النحو التالي:

تنتج المحركات الثلاثة قوة إجمالية قصوى تبلغ 671 حصانًا (ما يعادل 500 كيلوواط)، مع عزم دوران مرعب وجارف يصل إلى 1,297 رطلاً/قدم (1,759 نيوتن متر) فوريًا.

تندفع السيارة من السكون الصارم إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة (62 ميل/ساعة) في غضون 3 ثوانٍ فقط، وينخفض هذا الزمن التشغيلي إلى 2.7 ثانية فقط عند تفعيل خاصية الاندفاع والتدحرج (Rollout).

تتصل الطاقة ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 94 كيلوواط/ساعة تعتمد على كيمياء أكسيد السيليكون والغرافيت لرفع كثافة الطاقة بمقدار 20%، مما يتيح مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 416 ميلًا (670 كيلومترًا) وفقًا لمقاييس WLTP الأوروبية.

تعتمد البنية الفنية للسيارة على منصة بجهد 800 فولت، مما يتيح فوريًا استخدام الشواحن فائقة السرعة بقوة تصل إلى 330 كيلوواط تضمن شحن البطارية من 10% إلى 80% في غضون 22 دقيقة فقط داخل محطات التزويد.

خدع برمجية ومحاكاة بدنية لإحياء الطابع الميكانيكي النقي

تدرك مرسيدس AMG أن عشاق فئات 45 التاريخية يرتبطون عاطفيًا وماديًا بصوت العادم العنيف واهتزازات المحرك الحركية. ولتعويض هذا النقص اللوجستي في العصر الكهربائي، قامت الشركة بابتكار حزمة برمجية متطورة للغاية تحت اسم "AMGFORCE S+".

ويعمل هذا النظام الذكي على تسييل تجربة رقمية تحاكي سيارات البنزين؛ حيث يقوم بتوليد وبث أصوات افتراضية دقيقة ومطابقة تمامًا لصوت محرك الـ 2.0 لتر التوربيني القديم عبر مكبرات الصوت الداخلية والخارجية.

ولا تتوقف الخداع التشغيلية عند هندسة الصوت فحسب، بل تم تزويد المقاعد الرياضية بنظام هزاز بدني نشط (Active Seat Shakers) يتكامل برمجياً مع دواسة التسارع؛ ليمنح السائق نبضات واهتزازات بدنية واقعية تماثل عمل المحرك وصعود مؤشر آر بي إم (RPM) بصالة القيادة.

ويتكامل ذلك مع برمجيات ذكية تحاكي تقطيع وانقطاع عزم الدوران المؤقت أثناء الانتقال بين السرعات الافتراضية لخلق شعور معشق الحركة اليدوي بالأسواق.

ديناميكية هوائية نشطة ومقصورة رقمية مستوحاة من المستقبل لعام 2026

حصلت سيارة CLA 45 الكهربائية على أول نظام ديناميكية هوائية نشط (Active Aerodynamics) في فئتها الفاخرة؛ حيث تتميز الواجهة الأمامية بمصد رياضي يحتوي على فتحات هواء ذكية تغلق تمامًا عند السرعات العالية لتقليص المقاومة ماديًا ورفع المدى الجغرافي للبطارية.

وفي الجزء الخلفي لنسخة السيدان، يبرز جناح هوائي متحرك ينبثق آليًا لتثبيت محور العجلات الخلفي، بالتكامل مع ناشر هواء سفلي عملاق وزعانف تشتيت تلغي الحاجة لمخارج العادم الكلاسيكية بصالات التوزيع.

وتتحول المقصورة فوريًا إلى واجهة رقمية شاسعة عبر تزويد لوحة القيادة بنظام الشاشات الفائقة الممتدة (Superscreen)، والتي تشمل شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وشاشة معلومات مركزية ضخمة قياس 14 بوصة، فضلًا عن شاشة ترفيهية مستقلة ومخصصة للراكب الأمامي قياس 14 بوصة.

وتعمل هذه المنظومة بالكامل عبر نظام التشغيل الثوري الجديد "MB.OS" المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتوفير تحديثات برمجية لاسلكية مستمرة وتوجيه استباقي للطاقة والمكابح الرياضية المكونة من 6 مكابس على الحلبات، لتضمن مرسيدس حسم الصدارة المبيعاتية والاستثمارية ضد الغريم التقليدي بي إم دبليو بنهاية عام 2026 الحالي ومطلع عام 2027.