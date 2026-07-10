قبول دفعات جديدة بالكليات العسكرية والمعاهد الصحية والمدارس الرياضية والدفعة الأولى لجامعة كيان بالصفة المدنية

شهد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقائع المؤتمر الصحفي للإعلانعن قبول دفعات جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة المؤهلات العليا (للعمل كضباط محاربين) وحملة المؤهلات العليا / الماجستير / الدكتوراه (للعمل كضباط متخصصين).

كذلك قبول دفعات جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة والمدارس العسكرية الرياضية، والدفعة الأولى لجامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية (دفعة أكتوبر 2026)، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

الأكاديمية العسكرية المصرية

تضمنت فعاليات المؤتمر كلمة اللواء أح محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية أعلن خلالها عن قبول الدفعات الجديدة بالأكاديمية والكليات العسكرية وتدشين جامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية، كما استعرض نواب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي والكلية العسكرية التكنولوجية بالإضافة إلى مدير الكلية الفنية العسكرية ومدير كلية الطب بالقوات المسلحة وعمداء كليات جامعة كيان بالقوات المسلحة شروط القبول.

إدارة الخدمات الطبية وجهاز الرياضة

فيما استعرض اللواء طبيب محمد سعد حجازي مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة شروط القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة، واللواء أ ح محمد عزازي العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة شروط القبول بالمدارس العسكرية الرياضية.

وزير الدفاع

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المشاركة الفاعلة في رؤية الدولة المصرية التي تهدف إلى إعداد أجيال قوية قادرة على تحقيق ريادة الوطنفي كافة المجالات.

وأكد على أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل العناصر من المتقدمين بعد اجتيازهم كافة الاختباراتالتي تتم بعناية وفق منظومة تكنولوجية دقيقة دون تدخل العامل البشرى بما يحقق كافة معايير الشفافية والمساواة.

وطالب وزير الدفاع عدم الانسياق خلف الشائعات التي تروج إمكانية الانضمام للقوات للمسلحة بكافة أشكال الوساطة أو المحسوبية لأن قدرات المتقدم وتميزه هي السبيل الوحيد للقبول بين الآلاف من المتقدمين.

جامعة كيان بالقوات المسلحة

وأوضح وزير الدفاع أن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة بالصفة المدنية جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لخلق بيئة تعليمية تحقق الابتكار والإبداع في مجالات الدراسة المختلفة، وإعداد كوادر من شباب مصر المؤهلين بأحدث ما وصل إليه العلم في كافة المجالات لاستكمال مسيرة قيادة الوطن وتحقيق رفعته وازدهاره.

الشروط العامة للقبول لصالح الأكاديمية والكليات العسكرية للثانوية العامة ومايعادلها- المحاربين - المتخصصين - المعاهد الصحية للقوات المسلحة

أن يكون الطالب / الطالبة مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية (عن غير طريق التجنس / وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى)

أن يكون الطالب / الطالبة حاصلاً على شهادة (الثانوية العامة أو ما يعادلها / المؤهل الجامعي للطلبة المحاربين) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2026 وعام 2025

أن يكون الطالب / الطالبة مُقيداً بإحدى الجامعات المصرية أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2025

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه / عليها بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف

أن يكون الطالب / الطالبة حَسن السير والسلوك

أن يكون الطالب / الطالبة غير متزوج ولم يسبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالأكاديمية بالنسبة لطلبة (الثانوية العامة / المعاهد الصحية / المحاربين)

أن لا يكون الطالب / الطالبة قد استقال أو فُصل تأديبياً من أي (كلية / معهد / مدرسة) عسكرية / مدنية

أن لا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية وأن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية للذكور(المحاربين / المتخصصين / الدراسات العليا)

أنلا يقل الطول للذكور عن (170 سم) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتي يُسمح بها حتى (158سم) كحد أدنى، ولا يقل عن (155 سم) بالنسبة للإناث

أن يجتاز الطالب / الطالبة اختبار السمات / القدرات الشخصية بنجاح.

أن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبيالعسكري العام للقوات المسلحة.

أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية

أن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع (7.5 متر) / بدون تردد ومن أول مرة في زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز وذلك للذكور فقط

أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبارات النفسية المختلفة.

أن يجتاز الطالب / الطالبة بتفوق الاختبارالتفضيلي(اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي - الرياضيات - الفيزياء- الكيمياء - الأحياء) طبقاً للكلية المرشح لها

أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة) وكذلك الاختبارالرياضيالمتقدم.

أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبارالشخصي (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم لجنة الاختبار.

يُحسـب المجمـوع للثانويـة الأزهريـة والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع.

أن يتقدم الطالب / الطالبة بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة في أوراق القَبول والتي تم على أساسها قبول الطالب / الطالبة صحيحة.

أن يكون الطالب / الطالبة الحاصل على المؤهل الجامعي (البكالوريوس / الليسانس - الدراسات العليا) من الجامعات المصرية (الحكومية / الأهلية / الخاصة) فقط وليس المعاهد العليا أو الأكاديميات عدا خريجيكليتي (الهندسة - الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي)من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كضباط متخصصين فقط

يُسمح للضباط الاحتياط / المكلفين والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط.

أن تلتزم الطالبات المقبولات بالأكاديمية العسكرية المصرية والمعاهد الصحية بارتداءالزيالعسكري المقرر لهن والمصدق عليه من وزارة الدفاع من تاريخ ضمهن وبعد تخرجهن.

أولاً: الشروط الخاصة بالأكاديمية والكليات العسكرية والمعاهد الصحية

الكلية الحربية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهــا (العلميوالأدبي)

ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.

النسبة المئوية للمجموع: القسم العلمي 65% فأكثر، القسم الأدبي 70% فأكثر.

مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية.

يمنح الطالب درجة بكالوريوس العلوم العسكرية – بكالوريوس(الاقتصاد والعلوم السياسية / الحاسباتوالمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجستيات).

الكلية البحرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة من (القسم العلمي فقط)

ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة

النسبة المئوية للمجموع: 65% فأكثر.

مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية.

شرط إجادة الطالب للسباحة.

يمنح الطالب درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية).

الكلية الجوية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها (العلميوالأدبي)

ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة

النسبة المئوية للمجموع: القسم العلمي 60% فأكثر، القسم الأدبي 65% فأكثر.

مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية.

يمنح الطالب الدرجات العلمية طبقاً لكل تخصص كالآتي:

تخصص الطيران (القسم العلمي / القسم الأدبي) :

يمنح الطالب درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية - وشارة الطيران القسم العلمي بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران -القسم الأدبي بكالوريوس تجارةشعبة إدارة أعمال في تخصص إدارة الطيران والمطارات.

شهادة طيار تجارى ورخصة طيار تجارى (معتمدة دولياً).

تخصص الجوي (القسم العلمي):

يمنح الطالب درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في تخصص نظم معلومات الطيران.

شهادة أساسيات مراقبة المطار (معتمدة دولياً).

كلية الدفاع الجوي

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي"شعبة الرياضيات فقط" وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلميفقط.

ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.

النسبة المئوية للمجموع: 70% فأكثر.

مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية بنظام الساعات المعتمدة.

يمنح الطالب درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي - بكالوريوس الهندسة في أحد تخصصات هندسة (الاتصالات / الحاسبات / الميكاترونيكس) بنظام الساعات المعتمدة.

الكلية العسكرية التكنولوجية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة من (القسم العلمي فقط)

ألا يزيد السن في 1 / 11 / عن 21 سنة.

النسبة المئوية للمجموع: 60% فأكثر.

مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية.

يمنح الطالب درجة (البكالوريوسالمهنيفي التكنولوجيا في التخصص وشهــادة إتمام الدراسة العسكرية).

الكلية الفنية العسكرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة الرياضيات فقط" وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلميفقط.

ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.

النسبة المئوية للمجموع: 75% فأكثر، بشرط أن يكون قد تحصل على 75% فأكثر فيمادتي الفيزياء والرياضيات.

مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية بنظام الساعات المعتمدة.

يمنح الطالب درجة بكالوريوس الهندسة في برامج الهندسة (الكهربية / الميكانيكية الكيميائية / المدنية / المعمارية / البحرية / النووية) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية.

كلية الطب بالقوات المسلحة (ذكور / إناث)

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة العلوم فقط" وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلميفقط.

ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026عن 21 سنة.

النسبة المئوية للمجموع: 90% فأكثر.

مدة الدراسة 7 سنوات دراسية / ميلادية (5 دراسة + 2 امتياز).

يُمنح الطالب / الطالبة درجة بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية وشهادة إتمام فترة الامتياز وترخيص مزاولة المهنة.

المعاهد الصحية (ذكور / إناث)

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة العلوم فقط" وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلميفقط.

ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.

النسبة المئوية للمجموع: القسم العلمي شعبة العلوم 60% فأكثر.

مدة الدراسة 3سنوات دراسية ميلادية.

يحصل الخريج على درجة (رقيب متطوع بالقوات المسلحة "ضابط صف".

الشروط الخاصة بالمحاربين

لصالح الكلية الحربية:

التخصصات المطلوبة :(تربية رياضية / تجارة / حقوق / زراعة / الإعلام والصحافة / إقتصاد وعلوم سياسية)، وفي اللغات: (إنجليزي / عبري / روسي / فرنسي / صيني)، من كليات (الآداب - التربية - الألسن - اللغات والترجمة)، ومنالآداب (إعلام / علم نفس / اجتماع)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وكلية الخدمة الاجتماعية .

الشروط الخاصة :

التقدير: جيد فأعلى.

أن لا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 24 سنة.

أن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل الجامعيفي عام 2026 أو 2025 فقط.

مدة الدراسة 2 عام دراسيميلادي.

يُمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية.

لصالح كلية الدفاع الجوي:

التخصصات المطلوبة

تخصصات الهندسة (الحاسب والنظم / الاتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس).

الشروط الخاصة :

التقدير: مقبول فأعلى.

أن لا يزيد السن في 1/11/2026 عن (25 سنة).

أن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل الجامعيفي عام 2026 أو 2025 فقط

مدة الدراسة2 عام دراسيميلادي.

يُمنح الخريج درجة بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي .

ملاحظاتهامة:

يُعامل الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس بالمؤهل الجامعيالذي تحصل عليه من الجامعة قبل التقدم للالتحاقبالأكاديمية.

سيتم إيقاف قَبول دفعات المحاربين بداية من العام الدراسي 2028 / 2029.

الشروط الخاصة بالمتخصصين

حملة (البكالوريوس / الليسانس) لصالح هيئات وإدارات القوات المسلحة:

التخصصات المطلوبة:

التخصصات الطبية (ذكور – إناث):

الذكور: طــب أسنـان - طــب بيطري - صيدلة - علاج طبيعي.

الإناث: رئيسات التمريض.

التخصصات الهندسية (ذكورفقط):

كهرباء (قوى - إتصالات - حواسب - هندسة طبية).

ميكانيكا (قوى - سيارات - طيران - ميكاترونكس).

هندسة (كيميائية - مدني - عمارة - بحرية).

باقي التخصصات (ذكور فقط):

حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي

علوم (كيمياء - كيمياء مزدوجة - بيولوجي - ميكروبيولوجي - فيزياء - جيولوجيا - جيوفيزياء).

حقـــوق - تجــارة - زراعــة - تربيـــة رياضيـــة - علـم نفــس - علـم اجتماع - كلية الخدمة الإجتماعية -إعلام وصحافة - تربية موسيقية - فنون تطبيقية (نحت).

لغات (إنجليزي - فرنسي - أسباني - صيني - كورى - ياباني - سواحيلي - اللغة الأردية)،

الشروط الخاصة:

التقدير: جيد فأعلى لجميع التخصصات عدا الهندسة مقبول فأعلى

أن لا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن:

(1) 26 سنة لتخصصات الطب

(2) 25 سنة لتخصصات الهندسة

(3) 24 سنةلباقي التخصصات .

أن يكون الطالب حاصل على المؤهل الجامعي عام 2026 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن.

مدة الدراسة عام دراسيميلادي.

يمنح الطالب شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

حملة (الماجستير / الدكتوراة) لصالح إدارة الخدمات الطبية:

التخصصات المطلوبة :

خريجيكليات الطب البشري والجراحة وحاصل على درجة الماجستير / الدكتوراةفي الطب النفسي.

الشروط الخاصة:

التقدير: جيد فأعلى.

ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عـــن:

(1) 30 سنة لحملة الماجستير.

(2) 34 سنة لحملة الدكتوراه.

مدة الدراسةعام دراسيميلادي.

يُمنح الطالب شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

حملة (البكالوريوس / الماجستير) لصالح جامعة كيان بالقوات المسلحة:

التخصصات المطلوبة (من الذكور فقط):

حملة البكالوريوس:

• أسنـان - صيدلة - علاج طبيعي.

حملة الماجستير:

خريجي كلية الصيدلة من تخصصات (الأدوية والسموم - الكيمياء الصيدلية - الكيمياء التحليلية - الصيدلانيات والصيدلة الصناعية - الكيمياء الحيوية - العقاقير - الميكروبيولوجياوالمناعة).

خريجي كلية الأسنان من تخصصات (بيولوجيا الفم - المواد الحيوية - تركيبات ثابتة - تركيبات متحركة - علم أمراض الفم - الحشو التحفظيللأسنان).

خريجي كلية العلاج الطبيعي (العلوم الأساسية - الميكانيكا الحيوية).

الشروط الخاصة

التقدير: جيد جداً فأعلى (لحملة البكالوريوس والماجيتسير) مع تقديم الآتي:

•البكالوريوس: شهادة البكالوريوس بالإضافة لبيان درجات معتمد.

•الماجستير: شهادة الماجستير بالإضافة لبيان درجات المقررات العامة والتخصصية.

أن لا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن:

26 سنة لحملة البكالوريوس.

30 سنة لحملة الماجستير.

أن يكون الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس عام 2026 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن.

مدة الدراسة عام دراسيميلادي.

يمنح الطالب شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

حملة المؤهلات العليا لصالح الأكاديمية العسكرية المصرية:

في مجال الفروسية (الذكور – الإناث):

التخصصات المطلوبة:

يتم قبول حاملي المؤهلات العليا من الكليات النظرية فقط ولا يسمح بقبول خريجي كليات الطب (البشرى - الأسنان - البيطري - الصيدلة - العلاج الطبيعي) وكليات الهندسة، ولن يُعامَل بالمؤهل الجامعي أثناء الخدمة بالقوات المسلحة.

الشروط الخاصة:

التقدير: جيد فأعلى.

ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن30سنة.

أن يكون حاصلا على المؤهل الجامعيفي عام 2026 والسنوات السابقة "شرط التقيد بالسن".

يقر المتقدم بأنه لن يُعامَل بمؤهله الجامعي طوال مدة خدمته بالقوات المسلحة.

تكون الأفضلية فيالانتقاء للأفضل في ممارسة اللعبة (تأهيلاًوتدريباً).

أن يكون المتقدمين من المقيدين فياتحاد اللعبة وحاصلين على البطولات المناسبة لأعمارهم ويفضل حصولهم على دورات تدريبية (محلية / دولية) وفرق فن الركوب.

يحظر على المقبولين ممارسة أي أعمال خاصة أو أعمال تتعلق بنشاطه بمجال الفروسية أثناء خدمته بالقوات المسلحة.

مدة الدراسة عام دراسيميلادي.

يمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

يتم التخرج من الأكاديمية العسكرية المصرية برتبة ملازم.

في مجال التربية الرياضية لخريجات كلية التربية الرياضية (إناث فقط):

الشروطالخاصة:

التقدير: جيد فأعلى.

أن لا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 24 سنة.

أن تكون حاصلة على المؤهل الجامعيفي عام 2026 أو 2025 فقط.

مدة الدراسة عام دراسيميلادي.

تُمنح الطالبة شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

الدراسة بالصفة المدنية بجامعة كيان بالقوات المسلحة (ذكور – إناث)

الشروط العامة:

أن يكون الطالب / الطالبة مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن غير طريق التجنس / وألا يكون الطالب / الطالبة أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى.

أن يكون الطالب / الطالبة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشـرط أن تكون سنة الحصولعلى المؤهل خلال عام 2026 و عام 2025 .

أن يكون الطالب / الطالبة حَسن السير والسلوك.

أن يكون الطالب / الطالبة لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية.

أن يجتاز الطالب / الطالبة بنجاح اختبارات اللياقة البدنية.

أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبارات النفسية المختلفة.

أن يجتاز الطالب / الطالبة بتفوق الاختبارالتفضيلي) اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي - الكيمياء – الأحياء- قياس مستوى الذكاءIQ.

أن يجتاز الطالب / الطالبة الاختبارالشخصي (كشف الهيئة) وفقاً لتقييم لجنة الاختبار.

أن يتحمل الطالب / الطالبة جميع نفقات الدراسة / الإقامة وذلك في حال رغبته / رغبتها في عدم استكمالالدراسة فيأي مرحلة من مراحل الدراسة وحتى التخرج.

الشروط الخاصة للتخصصات الطبية (طب - أسنان - علاج طبيعي - صيدلة) :

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي " شعبة العلوم فقط" و شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلميفقط.

ألا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.

النسبة المئوية للمجموع: طب 90% فأكثر - أسنان 89% فأكثر - علاج طبيعي 88% فأكثر - صيدلة 87% فأكثر.

مدة الدراسة :الطب: 7 سنوات دراسية / ميلادية (5 دراسة + 2 إمتياز)، باقي التخصصات: 6 سنوات دراسية / ميلادية (5 دراسة + 1 إمتياز) .

يُمنح الطالب / الطالبة درجة البكالوريوس طبقاً للتخصص وشهادة إتمام فترة الإمتياز وترخيص مزاولة المهنة.

الشروط الخاصة لتخصصات (الهندسة - الحاسبات والذكاء الاصطناعي) :

تقبل الحاصلين على الشهادات الآتية:

الهندسة: الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة الرياضيات فقط"وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلميفقط.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي: الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسمالعلميفقط.

أن لا يزيد السن في 1 / 11 / 2026 عن 21 سنة.

النسبة المئوية للمجموع:85% فأكثر للهندسة، 80% فأكثر للحاسبات والذكاء الاصطناعي.

مدة الدراسة 4 سنوات دراسية ميلادية بنظام الساعات المعتمدة.

الدرجة العلمية التي تُمنح للطالب / الطالبة :

الهندسة:درجة بكالوريوس الهندسة في برامج هندسة (الإلكترونيات والاتصالات /القوى الكهربية والطاقة / الهندسة الطبية / القوى الميكانيكية والطاقة / الميكاترونكس / التصميم والتصنيع).

الحاسبات والذكاء الاصطناعي:درجة البكالوريوس في البرامج الآتية: (علوم الحاسب - البرمجيات - الأمن السيبرانى - علوم البيانات – الأنظمة الذكية والروبوتات).

المدارس العسكرية الرياضية (ذكور فقط)

الشروط العامة

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية (عن غير طريق التجنس / وأن لا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى).

تقبل طلبة المراحل الدراسية (الإعدادية - الثانوية) طبقاً لشروط السن والقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم والتعليمالفني.

أن يتنـاسب سن الطالب والمناهج الدراسية مـع مرحلته الدراسية طبقاً لما هو متبع بالإدارة التعليمية التابعلهاالمدرسة.

أن يكون حَسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة.

ألا يكون الطالب قد استقال أو فُصل تأديبياً من أي مدرسة سابقة.

في حالة قبول الطالب بإحدى المدارس العسكرية الرياضية يمنح مهلة 30 يوماً لإحضار استغناء من النادي السابق له إلى المدرسة العسكرية الرياضية المتقدم للالتحاق بها كما يحق لإدارة المدرسة العسكرية الرياضية إعادة تحويل الطالب إلى المدارس الحكومية بالصف المناظر له في حالة عدم إحضار الاستغناء خلال شهر من بدء الدراسة.

أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقررة (العلمية - الطبية - النفسية - البدنية - الرياضية - النمط والقوام الجسماني - المواجهة الشخصية "الهيئة")كشرط أساسي للقبول

حصول الطالب على بطولة مستوى (منطقة / جمهورية) كشرط تفضيلي للقبول للمرحلة الإعدادية وشرط أساسي للقبول للمرحلة الثانوية.

عدم جواز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو استمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة وحدها فقط دون غيرها.

حصول الطالب على نسبة مئوية 70% فأكثر من إجمالي درجات الاختبارات البدنية والمهارية (العامة والخاصة) كشرط أساسي للقبول.

الشروط الخاصة:

المرحلة الإعدادية:

الصف الأول الإعدادي : حصول الطالب على المركز (الأول / الثاني / الثالث) على مستوى المنطقة وحتى المركز السادس على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرط تفضيلي.

: حصول الطالب على المركز (الأول / الثاني / الثالث) على مستوى المنطقة وحتى المركز السادس على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرط تفضيلي. الصف الثانيالإعدادي: حصول الطالب على المركز (الأول / الثاني) على مستوى المنطقة وحتى المركزالخامس على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرط تفضيلي.

حصول الطالب على المركز (الأول / الثاني) على مستوى المنطقة وحتى المركزالخامس على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرط تفضيلي. الصف الثالث الإعدادي :حصول الطالب على المركز الأول على مستوى المنطقة أو المركز (الأول / الثاني / الثالث) على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرطتفضيلي.

المرحلة الثانوية

الصف الأول الثانوي :حصول الطالب على المركز (الأول / الثاني / الثالث) على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرط أساسي للقبول.

:حصول الطالب على المركز (الأول / الثاني / الثالث) على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرط أساسي للقبول. الصف الثانيالثانوي: حصول الطالب على المركز (الأول / الثاني) على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرطأساسيللقبول.

حصول الطالب على المركز (الأول / الثاني) على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرطأساسيللقبول. الصف الثالث الثانوي: حصول الطالب على المركز الأول على مستوى الجمهورية في أحد الألعاب الرياضية الفردية المشهرة بالمدرسة عن نفس العام كشرط أساسي للقبول.

مراحلالاختبارات

أولاً: الأكاديمية والكليات العسكرية / المحاربين / المتخصصين :

تسجيل البيانات

سحب الملفات واختبار السمات

الكشف الطبي

الاختبارالرياضي

الاختبارالنفسي

الاختبارالنفسي المتقدم

الكشف الطبي المتقدم

الاختبارالرياضي المتقدم والاختبارالتفضيلي

الاختبارالشخصي (الهيئة)

ثانياً: المعاهد الصحية للقوات المسلحة:

تسجيل البيانات

سحب الملفات واختبار السمات

-الكشف الطبي

الاختبارالرياضي

الاختبارالنفسي

الكشف الطبي المتقدم

الاختبارالشخصي (الهيئة)

ثالثاً: الدراسة بالصفة المدنية بجامعة كيان بالقوات المسلحة :

تسجيل البيانات

سحب الملفات واختبار القدرات

الكشف الطبي (مخفض)

-الاختبارالرياضي

الاختبارالنفسيوالتفضيلي

الاختبارالشخصي (الهيئة)

رابعاً: المدارس العسكرية الرياضية:

تسجيل البيانات

سحب الملفات (بالمدارس العسكرية الرياضية)

الكشف الطبي (بالمدارس العسكرية الرياضية)

الاختبارالبدني والمهارى (بالمدارس العسكرية الرياضية)

الاختبارالعلمي (بالمدارس العسكرية الرياضية)

الاختبارالنفسي (بالمدارس العسكرية الرياضية)

الكشف الطبي المتقدم (بالأكاديمية العسكرية المصرية)

الاختبارالنفسي (بالأكاديمية العسكرية المصرية)

الاختبارالشخصي "الهيئة" (بالأكاديمية العسكرية المصرية)

التوقيتات الرئيسية للتقديم

الأكاديمية والكليات العسكرية:

بالنسبة للطلبة خريجي العام الدراسي 2025 يكون التقديم على الموقع بدء من 9/7/2026 وحتى 20/7/2026 وسحب الملفات واختبار السمات بدء من 11/7/2026 وحتى 22/7/2026، وبالنسبة للطلبة خريجي العام الدراسي 2026 يكون التقديم على الموقع عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة ب 72 ساعة وحتى 27/8/2026، وسحب الملفات واختبار السمات بدء من 08/08/2026 وحتى 30/8/2026.

المعاهد الصحية للقوات المسلحة :

بالنسبة للطلبة خريجي العام الدراسي 2025 يكون التقديم على الموقع بدء من 9/7/2026وحتى 20/7/2026 وسحب الملفات واختبار السمات بدء من 25/7/2026 وحتى 30/7/2026، وبالنسبة للطلبة خريجي العام الدراسي 2026 يكون التقديم على الموقع عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة ب 72 ساعة وحتى 27/8/2026، وسحب الملفات واختبار السمات بدء من 01/09/2026 وحتى 16/09/2026.

المحاربين:

خريجي عام (2025 - 2026) يكون التقديم على الموقع بدء من 9/7/2026وحتى 20/7/2026 وسحب الملفات واختبار السمات بدء من 1/8/2026 وحتى 6/8/2026 .

المتخصصين:

خريجي عام (2025 - 2026) يكون التقديم على الموقع بدء من 1/8/2026وحتى 27/8/2026 وسحب الملفات واختبار السمات بدء من 1/9/2026 وحتى 16/9/2026

الدراسة بالصفة المدنية :

بالنسبة للطلبة خريجي العام الدراسي 2025 يكون التقديم على الموقع بدء من 9/7/2026وحتى 20/7/2026 وسحب الملفات واختبار القدرات بدء من 11/7/2026 وحتى 22/7/2026، وبالنسبة للطلبة خريجي العام الدراسي 2026 يكون التقديم على الموقع عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة ب 72 ساعة وحتى 27/8/2026، وسحب الملفات واختبار السمات بدء من 08/08/2026 وحتى 30/08/2026.

المدارس العسكرية الرياضية :

يكون التقديم على الموقع بدء من 9/7/2026وحتى 20/7/2026 وسحب الملفات واختبار السمات بدء من 11/7/2026 وحتى 23/7/2026 .

رابط الموقع الإلكتروني ومكان سحب الملفات:

التقديم لصالح الأكاديمية والكليات العسكرية / المحاربين / المتخصصين / المعاهد الصحيةtansiq.mod.gov.eg .

التقديم للدراسة بالصفة المدنية miltraining.mod.gov.eg

يكون سحب الملفات من مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية .