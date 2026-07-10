قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس اللبناني: لن أتراجع عن قرار التفاوض مع إسرائيل
قبول دفعات جديدة للمحاربين والمتخصصين والمعاهد الصحية بالقوات المسلحة.. اعرف الشروط والتفاصيل
وزير الرياضة: المنتخب الوطني قدم أداء متميزا في المونديال
لأول مرة.. تفاصيل وشروط الانضمام إلى جامعة كيان بالقوات المسلحة
أول عقد للمكافحة بأجر دعمًا لمنظومة الصحة الوقائية بدمياط
اعرف شروط الانضمام للكلية الحربية.. تفاصيل كاملة
كاش مايوه.. منة فضالي تثير الجدل بإطلالة جريئة من لبنان
وزير الطيران: المنتخب سطّر صفحةً مضيئة في تاريخ الكرة المصرية | شاهد
3.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال مارس الماضي
حملوا أسلحة نارية فى حفل زفاف.. القبض على 5 أشخاص وسيدتين بـ قنا
محمد صلاح: كأس العالم 2026 سيكون بداية جديدة للكرة المصرية على الساحة الدولية
ننشر شروط الانضمام الكلية الفنية العسكرية والتكنولوجية وطب القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يشعل سوق الانتقالات.. شرط جديد يقرب الفرعون من الدوري السعودي

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشفت تقارير صحفية أن الأندية السعودية لا تزال تتصدر سباق التعاقد مع محمد صلاح قائد منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل استمرار الغموض بشأن مستقبله بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا لما أورده موقع TEAMtalk فإن الدوري السعودي يبقى الوجهة الأقرب للنجم المصري رغم استمرار اهتمام أندية الدوري الأمريكي بالحصول على خدماته وإقناعه بخوض تجربة جديدة خارج الملاعب الأوروبية.

عامل جغرافي يحسم اختيارات صلاح

وأشار التقرير إلى أن محمد صلاح وضع معيارا جديدا عند دراسة العروض المقدمة له يتمثل في الموقع الجغرافي للنادي حيث يفضل الانتقال إلى فريق يقع في غرب المملكة العربية السعودية بما يتيح له سهولة السفر إلى مصر خلال فترات التوقف الدولي والإجازات.

ويرى قائد منتخب مصر أن قرب المدينة التي سيلعب فيها من القاهرة يمثل عنصرا مهما في اتخاذ قراره النهائي لما يوفره من مرونة في التنقل وقضاء المزيد من الوقت مع أسرته.

الاتحاد والأهلي في صدارة المشهد

وأوضح التقرير أن ناديي الاتحاد والأهلي، اللذين يتخذان من مدينة جدة مقرًا لهما، يعدان أبرز المرشحين للحصول على توقيع محمد صلاح، خاصة أن الرحلة الجوية بين جدة والقاهرة تستغرق ساعتين فقط، وهو ما يمنح الناديين أفضلية في سباق التعاقد مع قائد "الفراعنة".

نيوم يدخل المنافسة بقوة

ولفت التقرير إلى دخول نادي نيوم على خط المفاوضات مستفيدا من مشروعه الرياضي الطموح، إلى جانب موقعه في مدينة تبوك القريبة نسبيًا من مصر.

وأشار إلى أن هذه العوامل قد تجعل النادي خيارا جذابا بالنسبة لمحمد صلاح، خاصة مع سهولة التنقل بين تبوك والقاهرة مقارنة ببعض المدن الأخرى داخل المملكة.

القرار النهائي لم يحسم

وأكد التقرير أن محمد صلاح لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن حيث يواصل دراسة العروض المقدمة إليه قبل اتخاذ قراره النهائي في ظل المنافسة المستمرة بين أندية الدوري السعودي ونظيرتها في الدوري الأمريكي للحصول على خدمات أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

محمد صلاح منتخب مصر الدوري السعودي بطولة كأس العالم 2026 الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

ياسين بونو

ياسين بونو: الأرجنتين تلعب بالقلب وميسي يقدم نسخة استثنائية

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

سعر الدولار

تفاصيل سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك

ترشيحاتنا

جانب من التكريم

هيئة الاستثمار تكرم الدكتورة داليا الهواري تقديرا لمسيرتها المهنية.. صور

مشغولات ذهبية

انخفاض جديد في أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم

البنزين

موعد انعقاد لجنة التسعير المواد البترولية الجديدة

بالصور

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

تتحدى بورش.. سيارة خارقة جديدة بقوة 1000 حصان تثير ضجة

Ruf CTR3
Ruf CTR3
Ruf CTR3

نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

كيا
كيا
كيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد