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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هدى الإتربي تلتقي ستيفان رولان وتبكي بسبب داليدا في أسبوع الموضة بباريس

هدى الاتربي تلتقي ستيفان رولان وتبكي بسبب داليدا في أسبوع الموضة بباريس
هدى الاتربي تلتقي ستيفان رولان وتبكي بسبب داليدا في أسبوع الموضة بباريس
أوركيد سامي
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استقبل مصمم الأزياء الفرنسي العالمي النجمة هدى الإتربي خلال العرض الخاص به في فعاليات أسبوع الموضة بباريس لعام 2026.

وتألقت الإتربي بإطلالة سوداء من الستان بتصميم كيب فخم وتفاصيل كريستالية على فتحة الصدر لمزيد من الفخامة بلمسات ستيفان رولان

ورصدت الكاميرات خلال العرض بكاء هدى الاتربي بعد تأثرها بأغنية "حلوة يا بلدي" للنجمة الراحلة داليدا والتي عرضت أثناء احتفالية ستيفان رولان.

وتعيش هدى الإتربي حالة كبيرة من النشاط الفني حيث تنتظر عرض فيلمي "101 مطافي" و"بيج رامي" قريبا بالسينمات.

قصة فيلم 101 مطافي
تدور أحداث الفيلم بشكل كوميدي حوّل بطولات وتضحيات رجال الإطفاء، والفيلم يعتمد على كوميديا الموقف النابعة من المفارقات التي يواجهها الفريق أثناء تلبية بلاغات قد تبدو غريبة أو طريفة في بعض الأحيان، مما يكسر حدة التوتر الدرامي ومن بطولة محمد عبد الرحمن وأوس أوس، هدى الاتربي، عبد الرحمن ظاظا، وآخرون، والعمل تأليف ضياء محمد، وإخراج محمد أمين، وإنتاج أحمد السبكي.

أبطال فيلم "بيج رامي"
ويضم فيلم "بيج رامي" مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين إلى جانب رامز جلال، ومنهم، محمد أنور، محمد عبد الرحمن توتا، نسرين أمين محمود حافظ، هدى الاتربي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف منهم، إسماعيل فرغلي، وبسمة بوسيل، والعمل من إخراج محمود كريم وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر.

أحداث فيلم "بيج رامي"
تدور أحداث الفيلم حول وقوع رامز جلال في قصة حب، وسط مواقف كوميدية وصراعات طريفة تنشأ بينهما، ويستيقظ رامز جلال في أحد الأيام، ويجد نفسه رجلا بعد أن كان طفلا صغيرا.

هدى الاتربي اخبار الفن نجوم الفن

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