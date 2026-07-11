مصرع أربعيني دهسًا أسفل عجلات الروسي بمحطة البلينا في سوهاج

خيم الحزن على أهالي مدينة البلينا بمحافظة سوهاج، عقب مصرع شخص في العقد الخامس من العمر؛ إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات قطار روسي داخل محطة سكك حديد البلينا، في حادث مأساوي وقع أثناء محاولته اللحاق بالقطار والصعود إليه.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث دهس بمحطة سكك حديد البلينا، ووجود حالة وفاة نتيجة اصطدام القطار الروسي بأحد الأشخاص أثناء محاولته استقلاله.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة، فيما بدأت الجهات المختصة إجراءات الفحص والتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وبالفحص، تبين مصرع المدعو أحمد م. ع، 43 عامًا، مقيم بالبلينا، بعدما تعرض للدهس أسفل عجلات القطار الروسي أثناء محاولته الركوب من داخل محطة سكك حديد البلينا.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها لكشف تفاصيل الواقعة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم.