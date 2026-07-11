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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 11-7-2026

سعر الخضروات والفاكهة
سعر الخضروات والفاكهة
محمد يحيي
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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة مع تعاملات مساء اليوم السبت 11-7-2026 في سوق العبور للجملة.

سعر الخضروات

سجلت أسعار الخضروات استقرارا بمختلف أصنافها داخل سوق العبور للجملة.

سعر الخضروات والفاكهة

سعر الطماطم والبصل

سجل سعر كيلو الطماطم 21 جنيهًا و البطاطس 17 جنيهًأ والبصل الأبيض 11 جنيها و الأحمر 9 جنيهات بينما سجل سعر كيلو الكوسة 18 جنيها والجزر 20 جنيها و الفاصوليا 34 جنيها و الباذنجان البلدي 6 جنيهات.

سعر الباذنجان والفلفل

وصل سعر كيلو الرومي 5 جنيهات والأبيض 10 جنيهات والفلفل الرومي البلدي 15 جنيهًأ والفلفل الحامي 13 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها و الملوخية 10 جنيهات والخيار 12 جنيهًا.

خضار وفاكهة

سعر البامية والقلقاس

سجل سعر كيلو البامية 35 جنيها و القلقاس 13 جنيها والبطاطا 12 جنيها والثوم 40 جنيهًا والبنجر 8 جنيهات والورق العنب 40 جنيها والكرنب 5 جنيهات للواحدة و القرنبيط 6.5 جنيه للواحدة والبروكلي 50 جنيها للواحدة.

سعر الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة

استقرت أسعار الفاكهة داخل محلات سوق العبور للجملة حيث 

سعر البرتقال والليمون

بلغ سعر البرتقال الصيفي 13 جنيها و الجريب الفروت 20 جنيها والليمون البلدي 55 جنيها و الليمون الأضاليا 20 جنيهاً والعنب الأحمر والأصفر البناتي 40 جنيها و العنب الكرمسن 45 جنيها و العنب الروحي الأحمر 30 جنيها و العنب الأسود 45 جنيها.

خضار وفاكهة

سعر التفاح

بلغ متوسط سعر التفاح المصري 60 جنيها و التفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه والبلح الرملي 30 جنيها والبلح السيوي 70 جنيها والتين البرشومي 35 جنيها.

 

المانجو والجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة 30 جنيها والرمان 20 جنيها و الكانتلوب 15 جنيها و الشمام 15 جنيها و المانجو العويس 100 جنيه والمانجو الهندي 30 جنيها و المانجو التميور 40 جنيها و المانجو الزبدية 35 جنيها والمانجو البلدي 25 جنيها والمانجو الفونس 40 جنيها والمانجو الفص 120 جنيها و المانجو الدبشة 35 جنيها و مانجو الصديقة 40 جنيها والمانجو الجولك 40 جنيها والمانجو السكري 50 جنيها والمانجو بيض العجل 35 جنيها والمانجو السنارة 35 جنيها .

سعر كيلو الطماطم سعر الفاكهة سعر البصل اليوم سعر البطاطس سعر التفاح سعر المانجو سعر الفاكهة في سوق العبور

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