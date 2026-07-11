أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 11-7-2026

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة مع تعاملات مساء اليوم السبت 11-7-2026 في سوق العبور للجملة.

سعر الخضروات

سجلت أسعار الخضروات استقرارا بمختلف أصنافها داخل سوق العبور للجملة.

سعر الطماطم والبصل

سجل سعر كيلو الطماطم 21 جنيهًا و البطاطس 17 جنيهًأ والبصل الأبيض 11 جنيها و الأحمر 9 جنيهات بينما سجل سعر كيلو الكوسة 18 جنيها والجزر 20 جنيها و الفاصوليا 34 جنيها و الباذنجان البلدي 6 جنيهات.

سعر الباذنجان والفلفل

وصل سعر كيلو الرومي 5 جنيهات والأبيض 10 جنيهات والفلفل الرومي البلدي 15 جنيهًأ والفلفل الحامي 13 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها و الملوخية 10 جنيهات والخيار 12 جنيهًا.

سعر البامية والقلقاس

سجل سعر كيلو البامية 35 جنيها و القلقاس 13 جنيها والبطاطا 12 جنيها والثوم 40 جنيهًا والبنجر 8 جنيهات والورق العنب 40 جنيها والكرنب 5 جنيهات للواحدة و القرنبيط 6.5 جنيه للواحدة والبروكلي 50 جنيها للواحدة.

سعر الفاكهة

استقرت أسعار الفاكهة داخل محلات سوق العبور للجملة حيث

سعر البرتقال والليمون

بلغ سعر البرتقال الصيفي 13 جنيها و الجريب الفروت 20 جنيها والليمون البلدي 55 جنيها و الليمون الأضاليا 20 جنيهاً والعنب الأحمر والأصفر البناتي 40 جنيها و العنب الكرمسن 45 جنيها و العنب الروحي الأحمر 30 جنيها و العنب الأسود 45 جنيها.

سعر التفاح

بلغ متوسط سعر التفاح المصري 60 جنيها و التفاح الأمريكي الإيطالي 100 جنيه والبلح الرملي 30 جنيها والبلح السيوي 70 جنيها والتين البرشومي 35 جنيها.

المانجو والجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة 30 جنيها والرمان 20 جنيها و الكانتلوب 15 جنيها و الشمام 15 جنيها و المانجو العويس 100 جنيه والمانجو الهندي 30 جنيها و المانجو التميور 40 جنيها و المانجو الزبدية 35 جنيها والمانجو البلدي 25 جنيها والمانجو الفونس 40 جنيها والمانجو الفص 120 جنيها و المانجو الدبشة 35 جنيها و مانجو الصديقة 40 جنيها والمانجو الجولك 40 جنيها والمانجو السكري 50 جنيها والمانجو بيض العجل 35 جنيها والمانجو السنارة 35 جنيها .