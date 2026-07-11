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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش النيجيري يعلن تصفية 300 مسلح في ولاية زامفارا

نيجيريا
نيجيريا
أ ش أ
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أعلن مسئول حكومي نيجيري، أن القوات المسلحة تمكنت من تصفية أكثر من 300 عنصر من عصابات الخطف وسرقة الماشية، خلال عمليات عسكرية نُفذت هذا الأسبوع في ولاية زامفارا الواقعة شمال غربي البلاد.

وأوضح مفوض الإعلام في ولاية زامفارا، محمود محمد دانتاواسا، في بيان، أن القوات الحكومية استهدفت هذه العصابات في منطقة "جومي" عبر عملية عسكرية استمرت يومين، وأسفرت عن "القضاء على أكثر من 300 إرهابي".

وتشن هذه العصابات، المؤلفة من لصوص ماشية ومسلحين، هجمات ترويعية تستهدف المجتمعات المحلية في شمال ووسط نيجيريا؛ حيث يداهمون أراضي المزارعين، ويستولون على مواشيهم، فضلا عن خطف المواطنين لطلب فدية مادية. 

كما تفرض هذه الجماعات إتاوات على المزارعين الراغبين في الوصول إلى أراضيهم مقابل توفير "الحماية" لهم.

وفي السياق ذاته، أفاد سكان محليون في منطقة "جومي" بأن الجيش، مدعوما بمجموعات الأمن الأهلية (اللجان الشعبية)، شن حملة ليلة الأربعاء الماضي ضد نحو 1000 مسلح كانوا قد استولوا على قطعان من الماشية.

وكانت الحكومة النيجيرية قد نجحت في تصفية عدد من قيادات وعناصر هذه الجماعات خلال الأشهر الأخيرة، بالتعاون مع الولايات المتحدة التي تنشر مئات من جنودها في البلاد لدعم جهود مكافحة الإرهاب.

وأسفرت عملية مشتركة بين الجانبين في مايو الماضي عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم "داعش" ونحو 200 مقاتل في إحدى قرى شمال شرقي نيجيريا.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش النيجيري، اليوم، عن وقوع "خسائر في الأرواح" في صفوف قواته خلال عملية تحرير أكثر من 40 طفلا مختطفا على يد من وصفتهم السلطات بـ"الجهاديين"، وقد أثارت هذه العملية صدمة واسعة لكونها وقعت في جنوب غربي البلاد، وهي منطقة كانت تُصنف في السابق آمنة نسبيا.

مسئول نيجيري القوات المسلحة تصفية عصابات الخطف وسرقة

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