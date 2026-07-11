الإعلان الرسمي لفيلم خلي بالك من نفسك يحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة في يوم واحد

طرحت شركة Synergy Plus الإعلان الرسمي لفيلم “خلي بالك من نفسك”، استعدادًا لعرضه في دور السينما اعتبارًا من 22 يوليو، حيث حقق التريلر تفاعلًا واسعًا، متجاوزًا 30 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة من طرحه عبر المنصات الرقمية.

ويكشف الإعلان عن أجواء تجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، ويعيد التعاون السينمائي بين النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، إلى جانب النجمة لبلبة، في عمل يحمل العديد من المفاجآت والمواقف غير المتوقعة.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة قوية ومستقلة، تجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز، تدخل حياة شخصية أحمد السقا بشكل مفاجئ، لتصبح شريكته في مواجهة سلسلة من المغامرات والمواقف، في إطار يجمع بين الإثارة والكوميديا. ويجسد أحمد السقا شخصية مقدم برنامج إذاعي يقدم نصائح عاطفية، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب وسط أحداث متلاحقة ومواقف غير متوقعة.

أبطال فيلم “خلي بالك من نفسك”

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، ميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. الفيلم من إنتاج Synergy Plus، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وتتولى Synergy Film التوزيع داخل مصر، فيما تتولى Go Media التوزيع الخارجي.

ويأتي طرح الإعلان الرسمي ضمن الحملة الدعائية للفيلم، قبل انطلاق عرضه في دور السينما يوم 22 يوليو، بعد أن حقق التريلر انطلاقة قوية وتفاعلًا جماهيريًا لافتًا منذ الساعات الأولى لطرحه.