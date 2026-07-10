استعدادا لانطلاقه في السينمات.. طرح البرومو الرسمي لفيلم خلي بالك من نفسك

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لفيلم “خلي بالك من نفسك”، تمهيدًا لعرضه في دور السينما اعتبارًا من 22 يوليو.

وكشف الإعلان عن أجواء تجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يعيد الفيلم التعاون السينمائي بين النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، إلى جانب النجمة لبلبة، في عمل يحمل العديد من المفاجآت والمواقف غير المتوقعة.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية تجسدها ياسمين عبد العزيز، وهي فتاة قوية ومستقلة تدخل حياة شخصية أحمد السقا بشكل مفاجئ، لتصبح شريكته في مواجهة سلسلة من المغامرات والمواقف، في إطار مليء بالإثارة والمفارقات الكوميدية. بينما يجسد أحمد السقا شخصية مقدم برنامج إذاعي يقدم نصائح عاطفية، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يجد نفسه وسط أحداث متلاحقة ومواقف غير متوقعة.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد السقا، ياسمين عبد العزيز، لبلبة، محمد رضوان، ميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. الفيلم من إنتاج Synergy Plus، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني. والتوزيع الداخلي Synergy film والتوزيع الخارجي Go media .

ويأتي طرح الإعلان الرسمي تمهيدًا لبدء الحملة الدعائية للفيلم قبل انطلاق عرضه في دور السينما يوم 22 يوليو.

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