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لأول مرة في جامعة مصرية.. وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات عين شمس تستقبل وفدًا من أطباء أوروبيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة في جامعة مصرية.. وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات عين شمس تستقبل وفدًا من أطباء أوروبيين

أطباء أوروبيين
أطباء أوروبيين
حسام الفقي
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إنجاز علمي جديد يضاف إلى سجل كلية الطب بجامعة عين شمس، وذلك بعد أن استقبلت وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية وفدًا من الأطباء الأوروبيين؛ للمشاركة في برنامج علمي أكاديمي للتدريب على أحدث تقنيات تشخيص وعلاج السكتات الدماغية والتدخلات العصبية الدقيقة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل جامعة مصرية. وضم الوفد أطباء من روسيا الاتحادية ورومانيا وتركيا وجورجيا.

ويعكس هذا الحدث، المكانة العلمية والطبية التي وصلت إليها وحدة السكتة الدماغية بكلية الطب جامعة عين شمس، والتي أصبحت وجهة دولية لتدريب الأطباء ونقل الخبرات في أحد أكثر التخصصات الطبية دقة وتطورًا، وذلك في ظل الدعم المستمر من إدارة كلية الطب بجامعة عين شمس.

وخلال البرنامج الأكاديمي، اطّلع المتدربون على أحدث بروتوكولات علاج السكتة الدماغية، وتقنيات القسطرة المخية المتقدمة، وآليات التعامل مع الحالات الحرجة، إلى جانب المشاركة في التدريب العملي داخل الوحدة، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المصرية المبنية على الممارسة اليومية والنتائج الإكلينيكية المتميزة التي حققتها الوحدة خلال السنوات الماضية.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد البسيوني، مدير وحدة السكتة الدماغية وقسطرة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن استقبال أطباء أوروبيين للتدريب داخل وحدة مصرية يمثل نقطة تحول مهمة، ويعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها المنظومة الطبية بجامعة عين شمس لدى المؤسسات الطبية الدولية.

وقال الدكتور أحمد البسيوني: "أن يقرر أطباء من أوروبا القدوم إلى مصر للتدرب داخل وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس، فهذا يعد تأكيدًا على ريادتنا في مجال علاج السكتات الدماغية والقسطرة المخية في الشرق الأوسط وأفريقيا على المستويين العلمي والمهني."

وأضاف: "شهدت السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في مجال علاج السكتات الدماغية والتدخلات العصبية الدقيقة داخل مصر، وأصبحت وحدتنا تمتلك من الإمكانات والخبرات والكوادر المؤهلة ما يجعلها قادرة على تدريب أطباء من مختلف دول العالم وفق أحدث المعايير الدولية، كما نجحت في تحقيق مستويات متقدمة في الإجراءات العلاجية تضاهي العديد من المراكز العالمية المتخصصة."


ومن جهته، قال الدكتور بريسيا بوجدان، من رومانيا: “اخترنا وحدة السكتة الدماغية بجامعة عين شمس؛ لما تتمتع به من سمعة علمية متميزة وخبرة واسعة في علاج السكتات الدماغية والتدخلات العصبية الدقيقة".

وأضاف: "وقد لمسنا مستوى احترافيًا عاليًا في التدريب والتنظيم، إلى جانب كفاءة كبيرة للفريق الطبي، وهو ما يجعل هذه التجربة ذات قيمة علمية كبيرة بالنسبة لنا”.

وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية بكلية الطب جامعة عين شمس 

يُذكر أن وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية بكلية الطب جامعة عين شمس حصلت على شهادة الاعتماد الدولية (SILC) من الجمعية الأمريكية للأوعية الدموية والقسطرة المخية (SVIN)؛ لتصبح أول وحدة على مستوى الشرق الأوسط، وأول وحدة خارج الولايات المتحدة تحصل على هذا الاعتماد المرموق؛ بعد نجاحها في تطبيق أعلى المعايير الأمريكية في القسطرة المخية وعلاج السكتات الدماغية، فضلًا عن تقديم خدماتها العلاجية بالكامل مجانًا للمواطنين المصريين.

ويعد هذا الاعتماد الدولي أحد أبرز الأسباب التي عززت مكانة الوحدة على المستوى العالمي، وأسهمت في جذب أطباء من مختلف الدول للاستفادة من خبراتها العلمية والعملية في هذا التخصص الدقيق.

كلية الطب بجامعة عين شمس كلية الطب جامعة عين شمس السكتة الدماغية

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