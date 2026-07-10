ترامب يكشف «وصيته العسكرية»: إذا اغتالتني إيران فاقصفوها بلا رحمة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أصدر تعليمات مسبقة لإدارته، تقضي بتنفيذ رد عسكري واسع ضد إيران؛ إذا نجحت في اغتياله، قائلاً: “إذا حدث لي أي شيء؛ فلتقصفوا إيران بمستويات لم يسبق لها أن رأتها من قبل”.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، قال ترامب إنه ظل لسنوات على رأس قائمة الاغتيالات الإيرانية، مضيفًا أن طهران سعت للتخلص منه منذ فترة طويلة، قبل أن يختتم حديثه مازحًا: "أتمنى أن تشتاقوا إليّ".

وفي الوقت نفسه، أعلن ترامب أن إيران طلبت استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن واشنطن وافقت على ذلك، لكنه شدد عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" على أن "وقف إطلاق النار انتهى"، في إشارة إلى انتهاء مرحلة التهدئة الأخيرة.

وتزامنت تصريحاته مع تداول صور أقمار صناعية أظهرت حاملة الطائرات الأمريكية "جورج بوش" ومدمرتين أمريكيتين بالقرب من السواحل الإيرانية؛ في خطوة اعتبرها محللون من أقرب عمليات الانتشار البحري الأمريكي من إيران منذ اندلاع المواجهة الأخيرة.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤولين، أن واشنطن تواصل اتصالات دبلوماسية مع طهران عبر وسطاء إقليميين، بالتوازي مع الإبقاء على خطط عسكرية جاهزة تحسبًا لأي تصعيد جديد.