جرح قطعى بفروة الرأس.. تفاصيل الاعتداء على عامل بسلاح أبيض في بني سويف

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تعدي عدد من الأشخاص على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، ما أسفر عن إصابته في بني سويف.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 7 يوليو الجاري، تلقى مركز شرطة الواسطى بلاغًا من عامل، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، ومقيم بدائرة المركز، اتهم فيه عاملًا وشقيقيه، لهما معلومات جنائية، ومقيمين بذات الدائرة، بالتعدي عليه باستخدام عصا خشبية و"كتر"، بسبب خلافات بينهم حول أولوية الشراء من أحد المحال التجارية بدائرة المركز، ما أدى إلى إصابته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وعُثر بحوزتهم على الأداتين المستخدمتين في التعدي.

واعترف المتهمون، خلال مواجهتهم، بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.