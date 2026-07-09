هربت مع حبيبها .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص وبصحبته آخرين يحملون أسلحة نارية بإختطاف إحدى الفتيات بالقليوبية لرفضها الزواج منه.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 / الجارى تبلغ لمركز شرطة بنها بالقليوبية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) لقيامه بتحريض نجلتها (طالبة سن 17) على ترك مسكنهما وإستقلالها سيارة برفقته بتاريخ 4 / الجارى "دون إتهامه بالخطف" لسابقة رفضهم له حال تقدمه لخطبتها ، وعللت عدم الإبلاغ فى حينه خشية إفتضاح الأمر، وقيامها بالإبلاغ عقب إنتشار شائعات بتعرضها للخطف.

أمكن تحديد مكان تواجد (نجلة الشاكية رفقة المشكو فى حقه) بدائرة مركز كفر شكر ، وبسؤالها نفت تعرضها للإختطاف ، وأقرت بمرافقتها للمشكو فى حقه بمحض إرادتها لإرغام أهليتها على خطبتهما ، وبسؤال المشكو فى حقه أيد ما سبق ، وأقر بقيامه بالإستعانة بـ(3 أشخاص) لإرتكاب الواقعة "تم ضبطهم وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية"، كما إعترف بحيازته بندقية خرطوش "تم ضبطها" أثناء إرتكاب الواقعة خشية تعرض الأهالى له أثناء إصطحابها.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .





