خلافات المصاهرة.. القبض على طرفى مشاجرة بدمنهور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائمة على النشر (متواجدة حالياً خارج البلاد) بقيام إحدى السيدات بالإتجار بالمواد المخدرة وتواطؤ عدد من رجال الشرطة معها بالبحيرة وقيامها بتحرير محاضر كيدية ضد شقيقها.





بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لقسم شرطة دمنهور بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول : أشقاء القائمة على النشر (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، سيدتين ونجل إحداهما) طرف ثان: (طليقة شقيق الطرف الأول – "لها معلومات جنائية") لخلافات بينهم حول المصاهرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالسب والضرب دون حدوث إصابات .





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم لذات الخلافات ، وتبين عدم صحة الإدعاء بقيام السيدة المشار إليها بالإتجار بالمواد المخدرة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.





