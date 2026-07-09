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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص يدير شبكة بث تليفزيونى بالمنوفية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شبكة بث تلفزيونى لاسلكياً ، والتى تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة لاسلكياً بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وكذا إدارة محل لبيع مستلزمات فك شفرة القنوات الفضائية بمحافظة بالمنوفية .
 

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وبحوزته (الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة والمعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة –وحدة معالجة مركزية – 3 محطات لتقوية الإشارة - محل لبيع مستلزمات فك التشفير للقنوات الفضائية - هاتف محمول "بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح مادية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية شبكة بث تلفزيونى ترخيص

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