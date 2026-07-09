محافظة الإسكندرية تدعو المتقدمين لتقنين أوضاع اليد للإبلاغ عن المعوقات

دعت محافظة الإسكندرية جميع المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع اليد، سواء وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 أو من خلال المنصة الوطنية طبقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025، إلى سرعة الإبلاغ عن أي معوقات أو مخالفات قد تواجههم خلال إجراءات التقنين، وذلك في إطار حرص المحافظة على ضمان حسن سير الإجراءات وتعزيز مبادئ الشفافية.

وأوضحت المحافظة أن المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها تشمل تأخر أي مرحلة من مراحل دورة التقنين عن المدد الزمنية المقررة، أو طلب أي مبالغ مالية أو رسوم خارج القنوات الرسمية، أو تحصيلها نقدًا، فضلًا عن أي مخالفة للإجراءات، أو إساءة في التعامل، أو تعطيل غير مبرر لإنهاء الطلبات، إلى جانب أي ممارسات تخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وأكدت المحافظة أن تلقي الشكاوى والملاحظات يتم من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك:

https://nplr.estrdad.gov.eg/Contact.aspx

وشددت على أنه سيتم التعامل مع جميع الشكاوى بكل جدية، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات، بما يضمن سرعة إنجاز طلبات التقنين، وتطبيق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026 بكل شفافية وعدالة.