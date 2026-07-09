الكهرباء: الضبعة حلم يتحقق بسواعد المصريين.. واستثمارات الطاقة تصل إلى 4 تريليونات جنيه

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أن مصر قادرة بشعبها وقيادتها على تحقيق الإنجازات الكبرى، مشيرًا إلى أن ما تحقق في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية يعكس رؤية الدولة وخططها الطموحة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

وقال وزير الكهرباء خلال احتفالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمشروع محطة الضبعة النووية، إن المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة في قطاع الطاقة أسهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة، موضحًا أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع وصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه.

استقبال الوقود النووي لمحطة الضبعة غدًا

وأضاف عصمت أن ما تحقق في مشروع محطة الضبعة النووية هو توفيق من الله، ثمرة للتخطيط والعمل المتواصل، إلى جانب الشراكة الاستراتيجية التي دعمت تنفيذ هذا المشروع القومي.

وأوضح أن مصر تستعد لاستقبال الوقود النووي لمحطة الضبعة غدًا، في خطوة جديدة تؤكد تقدم المشروع واقترابه من تحقيق أهدافه في دعم قدرات الدولة بمجال الطاقة.

الضبعة.. حلم يتحقق على يد المصريين

وأكد وزير الكهرباء أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل حلمًا يتحقق بسواعد المصريين، مشيرًا إلى أن المشروع يعد صرحًا تنمويًا عملاقًا يسهم في تعزيز أمن الطاقة لمصر لعقود مقبلة.

وأوضح أن المحطة النووية بقدرة 4800 ميجاوات تمثل إضافة مهمة لمنظومة الكهرباء، وتدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.