مدبولي يشهد احتفالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل احتفالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية .

وحضر الاحتفال عدد من الوزراء منهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير البترول ووزيرة التنمية المحلية ووزير النقل ووزير المالية .

بحضور نصف الحكومة وعرض فيلم تسجيلي

وشهد رئيس الوزراء فيلما تسجيليا حول تحركات مصر في عدد من المشروعات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة النووية السلمية .

وأوضح الفيلم الهدف من إنشاء محطة الضبعة النووية لتوفير الطاقة السلمية .

ووكان قد عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماع قبل الاحتفالية مع وزير الكهرباء والقائمين علي تنفيذ المحطة .

وتتكون محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح من 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووى الأول منها عام 2028 ثم يتم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعا ضمن مزيج الطاقة الكهربائية.

ويتميز المفاعل النووى المصرى بعدة مميزات، أهمها أنه من مفاعلات الجيل الثالث Vv-er1200، ضد الحوادث الضخمة، حيث يتحمل سقوط طائرة.

وتتضمن مفاعلات الجيل الثالث حماية من التسرب الإشعاعى، كما يمكنه توفير 15 مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكربون سنويا.

وستحقق محطة الضبعة النووية دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، وتمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى ما توفره من طاقة كهربائية نظيفة وخضراء ورخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها.