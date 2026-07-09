«بسنت سالم» الأولي بشعبة التعليم الفندقي بالدبلومات الفنية بالغربية: دعم أسرتي سر تفوقي.. والحمد لله ربنا كرمه عظيم

أكدت الطالبة بسنت علي سالم الأولي علي شعبة التعليم الفندقي للنظام الخمس سنوات الدبلومات الفنيه اليوم في تصريحات صحفية أنها علمت بتفوقها الدراسي بعدما حصلت علي المركز الاول بمجموع 97% علي مستوي محافظات الجمهورية.

فرحة وسعادة سر التفوق



واضافت طالبة مدرسة طنطا الفندقية بقولها "دعم أسرتي سر تفوقي والحمد لله ربنا كرمه عظيم " مشيرة أنها كانت تواصل المذاكرة بمعدل 5 ساعات علي الأكثر يوميا موجهه رساله شكر وعرفان إلي مديرة المدرسة وأساتذتها كونهم أصحاب فضل عظيم في تفوقها دراسيا .

الأهل سر التفوق الدراسي

في المقابل وزعت أسرة الطالبة المتفوقة الحلوي والشوكولاته والعصائر علي الجيران والأهل كما أطلقوا الزغاريد تزامنا مع استقبال المهنئين بتفوق ابنتهم تعليميا كما تمنوا لها دوام التوفيق في حياتها الجامعية والتحاقها بكلية الاقتصاد المنزلي مستقبلا .

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنيه

من ناحية أخري واستعرض الدكتور عمرو بصيلة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، السمات الخاصة ومؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، موضحًا أن شهادات الدبلومات الفنية تتسم بتنوعها، حيث تضم 24 شهادة مختلفة نتيجة تعدد التخصصات (الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي)، والأنظمة الدراسية (3 سنوات و5 سنوات)، والمسارات التعليمية المختلفة.

وجاءت مؤشرات النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2026 وفقًا للأنظمة التعليمية على النحو التالي:

- (نظام الخمس سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 15,973 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 90.70%.

- نظام الثلاث سنوات (عام) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 361,434 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 55.27%.

- (التعليم والتدريب المزدوج) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11,795 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 85.07%.

- البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات بلغ عدد الطلاب الحاضرين 321,576 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 85.55%.

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية (3 سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 4,426 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 80.81%.

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية (5 سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 53 طالبًا وطالبة بشهادة واحدة، وبلغت نسبة النجاح 100%.

- نظام الإعداد المهني بلغ عدد الطلاب الحاضرين 35,545 طالبًا وطالبة، موزعين على 3 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 36.43%.

- طلاب الدمج (نظام الثلاث سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11,066 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 84.20%.

تفاصيل النتائج

وأوضح رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2026 أن المؤشرات العامة للنتيجة بمختلف النوعيات والأنظمة والمسارات الامتحانية جاءت على النحو التالي:

• بلغ إجمالي عدد الناجحين 518,181 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة بلغت 68,69%.

• بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني 199,401 طالبًا وطالبة، بنسبة 26.38%.

• بلغ إجمالي عدد الراسبين 32,220 طالبًا وطالبة، بنسبة 4,26%.

. بلغ عدد الطلاب المتغيبين عن الامتحانات 5044 طالب بنسبة 0,67٪.