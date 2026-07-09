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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عودة أشهر الصناعات المصرية.. موعد إطلاق أول سيارة ملاكي من النصر للسيارات

النصر للسيارات
النصر للسيارات
قسم الخدمات

​في خطوة تاريخية تعيد رسم خريطة الصناعات الثقيلة في مصر، كشفت المؤشرات الأولية عن الاستعداد لإطلاق أول سيارة ملاكي مصنعة محلياً تحمل العلامة التجارية الشهيرة لشركة «النصر لصناعة السيارات»، والمستهدف طرحها رسمياً في الأسواق بحلول منتصف عام 2027.

و​تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج المركبات بمختلف أنواعها، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويفتح آفاقاً جديدة للتصدير.

شركة النصر للسيارات

​ملامح الإنتاج المرتقب: جيل جديد يناسب تطلعات المستهلك

و​تُظهر الملامح الأولية للسيارة المرتقبة تصميماً عصرياً ينتمي لفئة السيارات الصالون (السيدان)، والتي جرى تطوير خطوط إنتاجها داخل عنابر مصانع "النصر للسيارات" المطورة. 

وتهدف الخطة الحالية إلى تحقيق نسب دمج عالية للمكون المحلي في مراحل الإنتاج الأولى، مع العمل على رفع هذه النسب تدريجياً بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا التصنيع وصناعة المغذيات.

​إعادة إحياء “قلعة الصناعة المصرية”

و​يُمثل هذا الإعلان شهادة ميلاد جديدة لشركة "النصر للسيارات" التي تأسست عام 1959، والتي طالما ارتبطت بوجدان المستهلك المصري عبر عقود. وتتضمن خطة الإحياء الحالية:

أتوبيسات شركة النصر للسيارات

تحديث البنية التحتية: تطوير العنابر والورش بأحدث الروبوتات ووسائل التحكم الرقمي والآلي.

الشراكات الاستراتيجية: نقل التكنولوجيا من شركاء دوليين لضمان تقديم منتج ينافس في الجودة والسعر.

التنوع الإستراتيجي: لا تقتصر الرؤية على السيارات الملاكي فحسب، بل تمتد لتشمل الحافلات وسيارات النقل الجماعي الصديقة للبيئة (الكهربائية والغاز الطبيعي).

​الأبعاد الاقتصادية والبيئية للمشروع

و​يرى خبراء قطاع السيارات أن عودة "النصر" لإنتاج سيارات الركوب (الملاكي) ستسهم بشكل مباشر في:

  • ​تخفيف الضغط على النقد الأجنبي من خلال تقليص فاتورة استيراد السيارات الكاملة.
أتوبيسات شركة النصر للسيارات
  • ​خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في مصانع المكونات والصناعات المغذية.
  • ​دفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تشير التقارير إلى تركيز الخطط المستقبلية للشركة على المركبات الهجينة والكهربائية.

​ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة الكشف عن التفاصيل الفنية للسيارة الجديدة، وسعتها اللترية، بالإضافة إلى مستويات الأسعار المستهدفة التي تسعى الدولة لتكون في متناول المستهلك المصري لتعزيز التنافسية داخل السوق.

وصدرت تصريحات من وزارة قطاع الأعمال العام ومسؤولي الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر لصناعة السيارات، أشارت إلى أن خطط التطوير والموازنات التقديرية للشركتين للعام المالي 2026 / 2027 إلى استهداف قفزة في الإيرادات وعقد شراكات لإنتاج سيارات الركوب (الملاكي)، بالإضافة إلى ما أعلنه المسؤولون بشأن بدء اختبارات خطوط الإنتاج والانتهاء من تجهيز مصانع سيارات الركوب (مصنعي 4 و5) وتجهيز خطوط التجميع والدهان الحديثة.  

النصر للسيارات

​الشراكة الاستراتيجية ونوع السيارة:

وأكدت البيانات الرسمية توقيع اتفاقيات مع شريك صيني بارز لتصنيع سيارات ملاكي "سيدان" تناسب المستهلك المصري، مع التخطيط لإنتاج سيارات تقليدية وأخرى كهربائية تحمل علامة "النصر".  

​نسبة المكون المحلي:

وأوضح العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات (المهندس خالد شديد) ورئيس القابضة المعدنية أن الاتفاقيات تستهدف بدء الإنتاج بمكون محلي يتزايد تدريجياً ليصل إلى قرابة 70% لدعم قطاع الصناعات المغذية في مصر.  

​الإنتاج الموازي (الأتوبيسات والميني باص):

وتتطابق خطة التطوير مع الإعلان رسمياً عن بدء الإنتاج الفعلي لأتوبيسات النقل الجماعي (مثل أتوبيس "نصر سكاي" بالتعاون مع سكانيا)، وتوقيع اتفاقيات أخرى مع شركات سنغافورية وإماراتية لتصنيع ميني باصات كهربائية، وهو ما مهد الطريق للبدء في خطوط إنتاج السيارات الملاكي.  

النصر للسيارات القابضة للصناعات المعدنية أول سيارة محلية سيارة محلية الصنع توطين السيارات

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