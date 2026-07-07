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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بدء التقديم في شقق التعاونيات.. تعرف على المساحات والمدن وأنظمة السداد

شقق
شقق
قسم الخدمات

في خطوة جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن بدء التقديم لطرح جديد من شقق التعاونيات بمساحات متنوعة وتسهيلات في السداد تناسب شريحة واسعة من المواطنين.

​ونستعرض في السطور التالية تفاصيل كافة الشروط، والمساحات، والمدن المتاحة، بالإضافة إلى نموذج استرشادي لأسعار الوحدات ونظم الدفع الخاصة بشقق التعاونيات.

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​أولاً: المساحات والمدن المتاحة

و​يتضمن الطرح الجديد تنوعاً كبيراً في مساحات الشقق لملائمة احتياجات الأسر المختلفة، حيث تتراوح المساحات من 68 إلى 155 متراً مربعاً.

​وتتوزع الوحدات المطروحة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات الحيوية وتشمل:

  1. ​القاهرة الجديدة
  2. ​6 أكتوبر
  3. ​بدر
  4. ​العاشر من رمضان
  5. ​15 مايو
  6. ​السويس
  7. ​بورسعيد
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​ثانياً: تفاصيل أنظمة السداد والدفع

و​تعتمد الوزارة آلية ميسرة للسداد مقسمة على عدة مراحل كالتالي:

​مرحلة التعاقد والاستلام: يلتزم الحاجز بدفع 40% فقط من القيمة الإجمالية للوحدة السكنية حتى الوصول إلى مرحلة التعاقد والاستلام الفعلي.

​الأقساط المتبقية: يتم سداد المبلغ المتبقي على أقساط ربع سنوية ممتدة على فترات مرنة تبلغ 5 أو 7 سنوات، على أن تبدأ أولى هذه الأقساط في فبراير 2027.

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​ثالثاً: نموذج استرشادي للأسعار (شقة 125 متراً بمدينة 6 أكتوبر)

و​لتوضيح الحسبة المالية للمتقدمين، نقم نموذجاً تفصيلياً لطريقة احتساب التكلفة لشقة بمساحة 125 متراً في مدينة 6 أكتوبر:

  • ​سعر المتر المربع: 18 ألف جنيه.
  • ​إجمالي سعر الوحدة: 2 مليون و250 ألف جنيه.
  • ​جدية الحجز: 225 ألف جنيه.
  • ​خطة الدفع التفصيلية لهذا النموذج:
  • ​دفعة التخصيص (في نهاية 2026): تبلغ 337 ألف جنيه، ويتم دفع قيمة مماثلة لها عند الاستلام.
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  • ​إجمالي مقدم حجز الوحدة: يصل إلى 900 ألف جنيه (شاملاً جدية الحجز والدفعات الأولية).
  • ​الأقساط الربع سنوية: تبلغ حوالي 112 ألف جنيه لكل قسط.

​رابعاً: طريقة التقديم وموعد القرعة

​مكان التقديم: يتم التقديم ورقياً وبشكل مباشر من خلال التوجه إلى مقر الهيئة في مدينة نصر.

​آلية الاختيار: تُعقد لاحقاً قرعة علنية للحجز والتخصيص بين المتقدمين، وذلك وفقاً للضوابط والشروط المعلنة من قِبل الهيئة.

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