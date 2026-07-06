قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توافق ببن البرلمان والحكومة على إنهاء أزمة إيجارات أراضي الأوقاف
عائلة سيمبسون .. السر وراء مسلسل تحوّل إلى ماكينة تنبؤات عالمية
ترامب: لن نسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي وتمكنا من القضاء على الجيش الإيراني
رعب إسرائيلي من تركيا.. نتنياهو يفتح النار على أردوغان بسبب مقاتلات إف-35
طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.. صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف التفاصيل
أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب
معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف
الرئاسة التركية: ترامب يزور أنقرة غدا لحضور قمة الناتو
الأعلى للإعلام: منع ظهور محمد الصباغ 3 أشهر في واقعة الإساءة لـ أم كلثوم
مصر تؤكد دعم جهود إصلاح وتطوير الأداء المؤسسي للجامعة العربية
روني : فيفا ارتكب عارًا بقرار رفع إيقاف بالوجون
زيوت الطعام تتراجع .. وكرتونة البيض ترتفع .. أسعار السلع اليوم الاثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تحذير من "الإسكان": لا تشتروا عقارات أو أراضٍ دون مراجعة أجهزة المدن

الإسكان
الإسكان
قسم الخدمات

​أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بيانًا هامًا ومشددًا تُهيب فيه بجميع المتعاملين في السوق العقاري — سواء من البائعين أو المشترين — بضرورة توخي أقصى درجات الحذر والدقة قبل إتمام أي معاملات عقارية.

​وطالبت الوزارة المواطنين والمستثمرين بعدم الانسياق وراء العروض المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، والتوجه مباشرة إلى جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار أو قطعة الأرض محل التعامل، وذلك لضمان سلامة الإجراءات وحماية حقوقهم.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

​مواجهة المسالك غير الشرعية

​وجاء تحذير الوزارة بعد رصد قيام بعض الأطراف غير المنتظمة في السوق باتباع مسالك غير شرعية للترويج وإتمام عمليات بيع وشراء على عقارات غير مسجلة أو غير مستوفاة للاشتراطات البنائية والقانونية، مما يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.

​وأكدت "الإسكان" وهيئة المجتمعات العمرانية أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من دورهما كمنظم للسوق العقاري، وحرصًا على استقراره وحماية المراكز القانونية للعملاء بما يتوافق مع القواعد والضوابط المعمول بها.

​حسم وصـرامة في تطبيق القانون

​وشددت الوزارة في بيانها على أنها ستتعامل بكل حزم وصرامة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ضد أي مخالفات أو ممارسات تضر بالقطاع العقاري أو تمس بحقوق المواطنين، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في تعاملات غير مشروعة.

الإسكان الاجتماعي

​واختتمت الوزارة بالـتأكيد على أن الأجهزة الرسمية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية هي المصدر المعتمد الوحيد للمعلومات والبيانات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولايتها، مجددة دعوتها للجميع بالتحقق الكامل قبل دفع أي مبالغ مالية.

 طرح 77 ألف وحدة إسكان اجتماعي جديدة بـ 14 مدينة

وكانت أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مرحلة جديدة وضخمة من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، تضم نحو 77 ألف وحدة سكنية، وذلك خلال اجتماعها الموسع المنعقد اليوم لمتابعة ملفات القطاع.

موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2026


​تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمشروع القومي "سكن لكل المصريين"، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

​الشراكة مع القطاع الخاص: 19 ألف وحدة في المرحلة الأولى

​وفي سياق متصل، وفي إطار تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، تضمن الطرح إدراج 19 ألف وحدة سكنية تمثل المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي الدخل.

​وتُقام هذه المرحلة على مساحة إجمالية تصل إلى 383 فداناً، وتتوزع على 8 مدن جديدة.

الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية المدن الجديدة السوق العقاري المطورين العقاريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

منتخب مصر

بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم

ترشيحاتنا

سوار اللياقة البدنية Loop Air

سوار ذكي بدون شاشة وبسعر صدمة! تعرف على Rogbid Loop Air

رولز رويس تخشى تداعيات الاضطراب السياسي على صفقة محركات بـ3 مليارات جنيه إسترليني

رولز رويس تخشى تداعيات الاضطراب السياسي على صفقة محركات بـ3 مليارات جنيه إسترليني

هواتف هواوي القابلة للطي

بمواصفات احترافية.. هواوي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

بالصور

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

انتشار الثعابين
انتشار الثعابين
انتشار الثعابين

طبيب بيطري يكشف السبب الحقيقي لظهور الثعابين بكثرة في المحافظات.. وطريقة واحدة فعالة للحد من انتشارها

الثعابين
الثعابين
الثعابين

قريبًا في دبي.. تويوتا تطلق أول سيارة طائرة في العالم

أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا

رولز رويس تحول فانتوم إلى يخت فاخر يسير على الطرق

رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026

فيديو

حكيم

شها حلو على منتخب مصر.. حكيم يحتفل بنجاح أغنية نص ملعب قلبي

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد