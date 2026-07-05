بشرى سارة للمواطنين.. طرح 77 ألف وحدة إسكان اجتماعي بـ 14 مدينة

​في خطوة جديدة نحو توفير السكن الملائم وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة، أعلنت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مرحلة جديدة وضخمة من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

وتضم المرحلة الجديدة نحو 77 ألف وحدة سكنية في 14 مدينة، وجاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الإسكان الموسع لمتابعة ملفات القطاع.

و​تأتي هذه الخطوة استكمالاً للمشروع القومي "سكن لكل المصريين"، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتوفير حياة كريمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

​خريطة توزيع الـ 77 ألف وحدة على 14 مدينة جديدة

​وتتوزع الوحدات السكنية الجديدة على 14 مدينة جديدة تغطي مختلف أقاليم الجمهورية، وجاءت المدن كالتالي:

​أكتوبر الجديدة ​برج العرب الجديدة ​العاشر من رمضان ​العبور الجديدة ​حدائق أكتوبر ​حدائق العاصمة ​15 مايو ​بدر ​السادات ​سوهاج الجديدة ​المنيا الجديدة ​أسوان الجديدة ​قنا الجديدة ​بني سويف الجديدة

​الشراكة مع القطاع الخاص: 19 ألف وحدة في المرحلة الأولى

​وفي سياق متصل، وفي إطار تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، تضمن الطرح إدراج 19 ألف وحدة سكنية تمثل المرحلة الأولى من برنامج مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي الدخل.

​وتُقام هذه المرحلة على مساحة إجمالية تصل إلى 383 فداناً، وتتوزع على 8 مدن جديدة وهي:

​العاشر من رمضان ​العبور الجديدة ​حدائق أكتوبر ​حدائق العاصمة ​أسيوط الجديدة ​أكتوبر الجديدة ​السادات ​سوهاج الجديدة​

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في التقديم إلى ترقب الإعلان الرسمي وتفاصيل كراسات الشروط ومواعيد الحجز وفترات السداد فور صدورها رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة.

مشروع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة بمدينة بدر

وكانت أجرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولة تفقدية اليوم بمدينة بدر، استهلتها بمتابعة سير العمل بمشروع سكن العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة “زهرة العاصمة”، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

واستهلت وزيرة الإسكان الجولة بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، واستعراض معدلات الإنجاز، وآليات دفع العمل وتذليل أي معوقات، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة والانتهاء من تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتفقدت الوزيرة أعمال تنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع، التي تضم نحو 463 عمارة سكنية بإجمالي 11,112 وحدة سكنية كاملة التشطيب، والمقامة على مساحة إجمالية تبلغ نحو 268 فدانًا، حيث اطلعت على معدلات التنفيذ بالموقع، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال. كما تابعت أعمال المرحلة الثالثة، التي تضم 295 عمارة بإجمالي 7080 وحدة سكنية، بما يسهم في توفير مجتمع عمراني متكامل يخدم العاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة وأسرهم.

توفير الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن توفير الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية يمثل جزءًا أساسيًا من رؤية الوزارة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، مشددةً على استمرار المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال المتبقية، لضمان جاهزية المشروع بكامل مكوناته السكنية والخدمية.

وأضافت وزيرة الإسكان أن مشروع “زهرة العاصمة” بمدينة بدر يُعد أحد المشروعات المهمة التي تنفذها الوزارة لدعم انتقال العاملين إلى العاصمة الجديدة، مشيرةً إلى أن الوزارة تتابع بصورة دورية جميع مراحل التنفيذ لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات القياسية، بما يعكس توجه الدولة نحو إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.