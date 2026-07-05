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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شهيدان وجرحى في غارة إسرائيلية على وسط غزة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (صفا) باستشهد مواطنان مساء اليوم الأحد جراء غارة إسرائيلية وسط مدينة غزة.

وأشارت الوكالة إلى انتشال شهيدين اثنين وجرحى جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة.
 

ومن جهة أخرى، أفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان.

فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال شن هجوما في منطقة مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أبلغ السكان أنهم سيسمعون انفجارات جراء هجمات جنوبي لبنان.

غارة إسرائيلية غزة مسيّرة إسرائيلية غارة جوية النبطية

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