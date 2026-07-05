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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة تتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من القطاعات بحي بولاق الدكرور

هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

أجرت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة جولة تفقدية بنطاق حي بولاق الدكرور، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجارية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهلت نائب المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير محيط مزلقان ناهيا، إلى جانب متابعة أعمال رصف شارع ناهيا، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

كما شملت الجولة متابعة أعمال رفع مستوى النظافة بطول سور كلية الزراعة، بدايةً من شارع الشوربجي وحتى شارع ترعة عبد العال، للتأكد من انتظام أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري بالمنطقة.

وتفقدت نائب المحافظ ممشى "أهل بولاق"، الذي يُعد متنفسًا حضاريًا وترفيهيًا لأهالي المنطقة، لمتابعة مستوى الصيانة والنظافة والحفاظ على جاهزيته لاستقبال المواطنين.

وشملت الجولة أيضًا متابعة أعمال رفع كفاءة وتدعيم مراكز الشباب بنطاق الحي، من خلال تنفيذ أعمال الإنارة وتركيب البلدورات والإنترلوك، بما يساهم في تحسين البيئة المحيطة بتلك المنشآت وتعزيز الاستفادة منها.

واختتمت نائب المحافظ الجولة الميدانية بتفقد محيط مستشفى بولاق الدكرور، لمتابعة أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة، والوقوف على المستوى العام للنظافة، بما يحقق بيئة حضارية تليق بالمواطنين والمترددين على المستشفى.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي بولاق الدكرور

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