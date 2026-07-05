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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تامر حسني وإليسا وجورج وسوف وأحمد سعد.. تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026 |تقرير

تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تقى الجيزاوي

تنطلق فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون في 23 يوليو الجاري، لتستمر حتى 2 أغسطس، ببرنامج فني وثقافي ضخم يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، إلى جانب عشرات الفعاليات المسرحية والتراثية والثقافية، احتفالًا بمرور 40 عامًا على انطلاق المهرجان، تحت شعار «إرث يمتد.. أجيال تلتقي».

وكشف مهرجان جرش عن تفاصيل دورته الجديدة، التي تأتي أيضًا بهوية بصرية جديدة مستوحاة من الطابع المعماري لمدينة جرش الأثرية، مع تصميم عصري يتماشى مع المنصات الرقمية، احتفاءً بأربعة عقود من تاريخ المهرجان.

برنامج حفلات مهرجان جرش 2026
تفتتح الفنانة ماجدة الرومي حفلات المسرح الجنوبي يوم 23 يوليو الجاري ، ويليها جورج وسوف في 25 يوليو، ثم أحمد سعد في 26 يوليو، بينما يُعرض العمل المسرحي الغنائي «أم كلثوم» يوم 27 يوليو.

ويستكمل البرنامج بأمسية تراثية تقدمها فرقة أبناء الجبال في 28 يوليو، قبل أن يحيي عبادي الجوهر حفله في 29 يوليو، ثم إليسا في 30 يوليو، فيما يجتمع الشامي ولين الحايك في حفل مشترك يوم 31 يوليو.

ويشهد يوم 1 من شهر أغسطس حفل غنائي يجمع بين عبير نعمة ومروان خوري، بينما يختتم تامر حسني حفلات المسرح الجنوبي يوم 2 أغسطس.

فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش 

ولا تقتصر فعاليات الدورة الأربعين على الحفلات الغنائية، إذ يضم البرنامج أكثر من 212 فعالية متنوعة تشمل عروضًا موسيقية ومسرحية، وفنونًا تراثية وفلكلورية، إلى جانب الندوات الفكرية والأنشطة الثقافية والعائلية، بمشاركة فنانين ومبدعين من الأردن وعدد من الدول العربية والعالم.
كما تشهد الدورة إطلاق عدد من المبادرات الجديدة، أبرزها مسرح «الهيبودروم» الذي ينضم للمرة الأولى إلى فضاءات المهرجان، إلى جانب «سوق جراسا» المخصص للحرف اليدوية والصناعات الإبداعية والمنتجات التراثية، بهدف تقديم تجربة ثقافية متكاملة لزوار المهرجان.

مهرجان جرش

ويعد مهرجان جرش من أبرز وأعرق المهرجانات الفنية والثقافية في المنطقة العربية، فيما تمثل دورته الأربعون محطة استثنائية في مسيرته، من خلال برنامج يعد من الأكبر والأكثر تنوعًا منذ انطلاقه، ويجمع بين الفن والثقافة والتراث في احتفال يمتد لأكثر من أربعة عقود.

مهرجان جرش للثقافة والفنون برنامج حفلات مهرجان جرش 2026 مهرجان جرش فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش

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تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
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