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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، لتعمق خسائرها بعدما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بنحو 35 جنيهًا مقارنة ببداية التعاملات، بينما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 320 جنيهًا، بالتزامن مع استمرار حالة التذبذب في الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5885 جنيهًا للبيع و5835 جنيهًا للشراء، في ظل ترقب المتعاملين لتحركات أسعار الذهب عالميًا، والتي تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية إلى جانب سعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم بمنتصف التعاملات

سعر الذهب في مصر

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 6725 جنيهًا للبيع، و6670 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 5885 جنيهًا للبيع، و5835 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5045 جنيهًا للبيع، و5000 جنيه للشراء.

عيار 14: 3925 جنيهًا للبيع، و3890 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 47080 جنيهًا للبيع، و46680 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالجنيه: 209195 جنيهًا للبيع، و207415 جنيهًا للشراء.

الأونصة عالميًا: 4174.91 دولارًا.

أسباب تراجع أسعار الذهب

يأتي استمرار انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية نتيجة تراجع سعر المعدن النفيس عالميًا، إلى جانب استقرار سوق الصرف المحلي، وهو ما انعكس على أسعار الأعيرة المختلفة، خاصة عيار 21 الذي يعد المؤشر الرئيسي لحركة البيع والشراء في مصر.

ويترقب المتعاملون خلال الساعات المقبلة أي مستجدات في الأسواق العالمية قد تدفع أسعار الذهب إلى مواصلة التراجع أو الارتداد مجددًا، وسط استمرار حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب عالميًا

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