مواجهة تاريخية.. موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي، مساء اليوم الاربعاء، اختباراً تاريخياً من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على نظيره برشلونة الإسباني، في اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين على كأس خوان جامبر الودية العريقة التي ينظمها العملاق الكتالوني سنويًا على ملعبه، حيث تحظى هذه المواجهة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع على مستوى العالم العربي والقارة الأفريقية، حيث يسعى المارد الأحمر لتقديم عرض قوي ومشرف يليق باسمه وبطولات الكره المصرية أمام نجوم البارسا، وسط تطلع الجماهير لمتابعة هذه السهرة الكروية العالمية الاستثنائية بكل تفاصيلها المثيرة.

توقيت مهم للعملاق الكتالوني

تقام بطولة كأس خوان جامبر سنويًا خلال شهر أغسطس، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وتشهد تقديم اللاعبين الجُدد والجهاز الفني لبرشلونة أمام جماهير الفريق.

ويتصدّر برشلونة قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 47 لقبًا، بينما حققت عدة أندية أخرى اللقب مرة أو أكثر.

وتأتي مواجهة الأهلي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة إلى برشلونة باعتبارها المباراة الأخيرة للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، وهو ما يمنح الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق الكتالوني فرصة أخيرة لاختبار تشكيلته وحسم عدد من الملفات الفنية قبل بداية المنافسات الرسمية.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب كامب نو، معقل برشلونة، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتنقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر شبكة قنوات أون سبورت، بعدما نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على الحقوق التلفزيونية الحصرية للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أعلن نادي برشلونة عن بث فعاليات حفل تقديم الفريق والمباراة عبر منصة «برشلونة بلاي»، إلى جانب قناة النادي «بريميوم» على موقع «يوتيوب».

وتأتي هذه الحقوق إلى جانب البث التلفزيوني للمباراة عبر قنوات أون سبورت، لتتيح للجماهير المصرية والعربية متابعة المواجهة المرتقبة.



القيمة التسويقية للاعبي برشلونة

يسجل نادي برشلونة قيمة تسويقية وصلت لـ 1.19 مليار يورو قبل موقعة الأهلي، ويعد أغلى لاعب في الفريق هو لامين يامال بقيمة تسويقية وصل لـ 220 مليون يورو، وخلفه بيدري بـ 150 مليون يورو، وباو كوبارسي بـ 100 مليون يورو، وفيرمين لوبيز بـ 100 مليون يورو، وأنتوني جوردون بـ 80 مليون يورو.

ويتجاوز سعر لامين يامال وحده القيمة التسويقية للنادي الأهلي، التي وصلت لـ 36.28 مليون يورو وفق ترانسفير ماركت.

حمزة عبد الكريم ضد الاهلي

لا يقتصر اهتمام الجماهير المصرية بالمباراة على قوة المنافس أو قيمة الملعب، إذ تحظى المواجهة بخصوصية إضافية مع وجود المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ضمن حسابات برشلونة، بعدما خطف الأنظار خلال فترة الإعداد وقدم نفسه كأحد أبرز المواهب التي لفتت انتباه الجهاز الفني.



يأتي حمزة عبد الكريم في مقدمة الأسماء التي تحظى باهتمام خاص قبل مواجهة الأهلي بعدما نجح المهاجم المصري الشاب في ترك بصمة واضحة خلال فترة إعداد برشلونة للموسم الجديد.

وحصل اللاعب على فرصة المشاركة في جميع المباريات الودية التي خاضها الفريق الكتالوني خلال فترة الإعداد، وهو ما يعكس وجوده ضمن حسابات الجهاز الفني.

وفي مواجهة بازل احتاج حمزة إلى دقائق قليلة بعد مشاركته في الشوط الثاني حتى يسجل هدف برشلونة الثاني، ليؤكد قدرته على استغلال الفرص أمام المرمى.

ولم يتوقف تأثير اللاعب عند تسجيل الهدف إذ قدم أداءً لافتًا خلال الدقائق التي شارك فيها وحظي بإشادة داخل النادي ما عزز فرصه في مواصلة الظهور مع الفريق الأول.