شاهد ببلاش.. تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

يترقب عشاق النادي الأهلي مواجهة الفريق المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وتقام المباراة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في مواجهة تجمع الأهلي بطل أفريقيا مع برشلونة، في واحدة من أبرز المباريات المنتظرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وتقام المواجهة ضمن فعاليات بطولة كأس خوان جامبر، التي ينظمها برشلونة سنويًا قبل بداية الموسم، وتحمل أهمية خاصة في نسخة العام الحالي، كونها تشهد مشاركة الأهلي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

تنقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر قناة أون سبورت، من خلال التردد التالي:

التردد: 11977

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6