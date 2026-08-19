رسميًا.. الأهلي يكشف عن قميصه الثالث بالموسم الجديد

كشف النادي الأهلي رسميًا عن القميص الثالث للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد 2026-2027، ليكمل بذلك أطقم المارد الأحمر للموسم المقبل.

وظهر القميص بتصميم مميز يجمع بين اللون الأوف وايت ودرجات الأحمر الداكن، مع وجود رسومات حمراء بارزة على منطقة الصدر، إلى جانب الخطوط المميزة على الأكتاف وشعار النادي.

وجاء الكشف عن القميص الثالث بالتزامن مع استعدادات الأهلي للموسم الجديد، خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا، والذي يتضمن عددًا من المباريات الودية، أبرزها مواجهة برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر.

وكشف الأهلي خلال الفترة الماضية عن القميص الأساسي والقميص الثاني، ليكتمل بذلك الشكل الرسمي لأطقم الفريق في الموسم الجديد.



