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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوزراء: إطلاق الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026».. وأكثر من 7 ملايين مشاهدة و40 ألف مسجل

شعار مجلس الوزراء
شعار مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء أطلق، يوم الخميس الأول من أكتوبر 2026، الموقع الإلكتروني لـ«منتدى مصر 2026»، المقرر انعقاده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، ليكون منصة تفاعلية للتعريف بالمنتدى ومحاوره وفعالياته، وإتاحة المجال أمام المواطنين والخبراء والمتخصصين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش.

وأوضح المتحدث الرسمي أن إطلاق الموقع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء الرأي العام أهمية قصوى، والتفاعل مع شواغله وتساؤلاته بقدر واسع من المكاشفة والرؤية المستقبلية.

وقال إن الموقع شهد إقبالًا لافتًا منذ إطلاقه؛ إذ تجاوز عدد مشاهداته 7 ملايين مشاهدة خلال الأيام الثلاثة الأولى فقط، بإجمالي عدد زائرين تخطى 250 ألف زائر، فيما تجاوز عدد المواطنين المسجلين على الموقع 40 ألف مواطن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المسجلين طرحوا أكثر من 5 آلاف فكرة ومشاركة، جرت مراجعة ونشر ما يزيد على 1500 منها على موقع المنتدى، موزعة على 19 قطاعًا، لافتًا إلى أن هذه المقترحات تعكس اهتمامًا واضحًا من المواطنين بملفات التحول الرقمي، وبناء الإنسان ونشر الوعي، وتمكين الشباب، وربط التعليم بسوق العمل.

وفيما يتعلق بتوزيع المشاركات، أوضح أن قطاع التعليم جاء في المقدمة بـ196 مشاركة، تلاه قطاع الثقافة والإعلام بـ143 مشاركة، ثم قطاع سوق العمل بـ110 مشاركات، فيما تصدّر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطاعات من حيث المشاهدات بنحو 22% من إجمالي المشاهدات، رغم مجيئه في المرتبة الخامسة من حيث عدد المشاركات.

وأكد المتحدث الرسمي أن الموقع يمثل منصة متكاملة تتيح التعرف على محاور المنتدى وأجندة جلساته، ومتابعة أبرز فعالياته ومخرجاته وتحديثاته أولًا بأول، إلى جانب ركن إعلامي يضم أهم الأخبار والفيديوجراف والإنفوجراف، ومركز للوثائق، فضلًا عن خدمة «شارك برأيك» التي تتيح التسجيل وطرح المقترحات حول القضايا المطروحة للنقاش.

واختتم المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء تصريحه بدعوة المواطنين والخبراء والمتخصصين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمنتدى عبر الرابط https://EgyptForum.gov.eg، والمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم، إسهامًا في صياغة أولويات المرحلة المقبلة.

مجلس الوزراء منتدى مصر 2026 السيسي التحول الرقمي

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