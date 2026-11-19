نشرت الجريدة الرسمية اليوم ، قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3310 لسنـة 2026 ، والذي ينص على أنه ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​⁠​⁠​⁠​​​⁠⁠​⁠​​⁠⁠​​⁠​بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛وعلى طلب محافظ المنوفية ؛وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛ تقــــــرر :

( المــادة الأولى ) : تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1458م2 ضمن القطع أرقام A/447 ، وB/447 من 377 بحوض الحكر نمرة (2) ناحية قرية سنتريس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتوفيق وضع مركز شباب سنتريس المقام عليها .

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( المــادة الثانية ) : يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

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