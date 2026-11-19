أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح قطاع الطب العلاجي في حصول 21 مستشفى تابعًا له على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، سواء الاعتماد المبدئي أو الكلي، في إنجاز يعكس جهود الوزارة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفقًا للمعايير المعتمدة.

ويأتي هذا الإنجاز تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الرامية إلى تطوير المنظومة العلاجية والارتقاء بكفاءة وجودة الخدمات الطبية داخل المستشفيات التابعة للقطاع، من خلال تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى وتوحيد الممارسات الطبية والإدارية وفقًا للمعايير القومية المعتمدة.

الاستراتيجية الرئيسية لتطوير الأداء

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اعتماد تلك المستشفيات يُعد أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسية لتطوير الأداء، إذ لا يقتصر مفهوم الاعتماد على استيفاء اشتراطات ومعايير محددة، بل يمثل منظومة متكاملة لضمان جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي ورفع مستوى رضا المترددين على المنشآت الصحية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المستشفيات المعتمدة هي: القناطر الخيرية العام، ومستوصف صدر المعمورة، وحميات مطوبس، وبيلا المركزي، وسيدي غازي المركزي، ورمد كفر الشيخ، وحميات الغردقة، ومركز كلى فريد عطية بدمنهور، وصدر دمنهور، ومركز أسنان دمنهور، وصدر المنصورة، وأورام سمالوط، ومستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، والعدوة المركزي، وحميات شبين، وحميات شنتنا الحجر، ورمد دمياط، ومركز كلى الفيوم، ورأس البر المركزي، ورمد أسيوط، وحميات الأقصر.

ومن جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، أن تطبيق معايير الاعتماد يعمل على ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل المستشفيات من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية وتحسين نظم إدارة الخدمات الصحية وتطوير بيئة العمل، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمة الطبية وتجربة المريض، لافتًا إلى أن القطاع يواصل جهوده لاستكمال مسيرة الاعتماد بمختلف مستشفياته عبر دعم تطبيق معايير الجودة وتعزيز المتابعة والتقييم المستمر وتذليل التحديات، بما يضمن استدامة جودة الخدمات الصحية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بمواصلة تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والارتقاء بالمنظومة الصحية، اتساقًا مع أهداف رؤية مصر 2030، نحو تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة ومستدامة لجميع المواطنين.