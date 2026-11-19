كشف الإعلامي محمد حافظ عن تطورات جديدة بشأن مستقبل حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وإمكانية توليه تدريب منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء المتداولة حول اهتمام بعض الأطراف بالتعاقد معه.

وقال محمد حافظ، خلال تصريحاته ببرنامج «من القاهرة»، المذاع عبر قناة «أون سبورت ماكس»، إنه تواصل مع عدد من الصحفيين في الجزائر، إلى جانب محاولة الحصول على معلومات من الاتحاد الجزائري ومحيط حسام حسن، للوقوف على حقيقة وجود مفاوضات لتولي تدريب محاربي الصحراء.

وأوضح أن بعض الصحفيين الجزائريين أكدوا أن فكرة التعاقد مع حسام حسن غير مطروحة حاليًا، رغم حالة الغضب من المدير الفني الحالي إبراهيم حمداني، عقب خسارة المنتخب الجزائري أمام توجو بثلاثية نظيفة خلال فترة التوقف الدولي.

وأضاف أن هناك اجتماعًا مرتقبًا مع حمداني لحسم موقفه، سواء بالاستمرار في منصبه أو الرحيل، مشيرًا إلى أن آراء أخرى داخل الوسط الرياضي الجزائري ترى أن جميع الاحتمالات واردة في ظل القرارات الأخيرة للاتحاد.

إبراهيم حسن يكشف حقيقة التواصل مع حسام حسن

وتطرق محمد حافظ إلى موقف حسام حسن من تدريب منتخب الجزائر، مؤكدًا أنه تواصل مع محيط المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وكانت المفاجأة في تأكيد إبراهيم حسن وجود نوع من جس النبض مع شقيقه بشأن إمكانية خوض التجربة.

وأشار إلى أن المعلومات التي وصلته تفيد بأن حسام حسن شاهد بالفعل مباراتي منتخب الجزائر أمام توجو خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لكنه لا يزال يدرس الأمر، ولديه بعض التخوفات بشأن خوض التجربة.

وأوضح أن أحد أسباب تردد حسام حسن يتعلق بقدرته على التواصل مع اللاعبين، خاصة أنه يعتمد بصورة كبيرة على اللغة في شرح أفكاره الفنية وتحفيز اللاعبين، وهو ما يجعله يفكر في طبيعة التجربة قبل اتخاذ قراره النهائي.

وشدد على أن موقف الاتحاد الجزائري وحسام حسن لا يزال غير واضح حتى الآن، في ظل عدم وجود اتفاق رسمي معلن بشأن توليه المسؤولية الفنية للمنتخب.

حسام حسن يتلقى عرضين من الكويت وسوريا

وفجر محمد حافظ مفاجأة أخرى، بعدما كشف أن حسام حسن يمتلك عروضًا أخرى لتدريب منتخبات عربية، بخلاف الحديث عن منتخب الجزائر.

وأوضح أن المدير الفني السابق لمنتخب مصر تلقى عرضًا من الاتحاد الكويتي لكرة القدم لتولي تدريب المنتخب الكويتي، إلى جانب اهتمام المنتخب السوري بالحصول على خدماته.

وأضاف أن تأجيل بطولة كأس آسيا من يناير المقبل إلى نوفمبر 2027، بسبب الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، قد يمنح بعض المنتخبات فرصة لإعادة النظر في أجهزتها الفنية والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المنتخب الكويتي من بين المنتخبات التي قد تفكر في تغيير جهازها الفني، بعد المشاركة المتواضعة في بطولة كأس الخليج الماضية، وكذلك المنتخب السوري.

حسام حسن منفتح على خوض تجربة تدريبية جديدة

واختتم محمد حافظ تصريحاته بالتأكيد على أن حسام حسن منفتح للغاية على خوض تجربة تدريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، ولا يمانع العودة سريعًا إلى العمل دون الحصول على فترة راحة.

وأكد أن احتمالية ظهور حسام حسن على رأس القيادة الفنية لأحد المنتخبات العربية أصبحت واردة، في ظل العروض والاتصالات التي تحيط به، مشيرًا إلى إمكانية مشاهدة المدير الفني المصري في تجربة عربية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.