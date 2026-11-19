أكد عبد العزيز عبد الشافي، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن الجدل المثار حول تحطيم محمد صلاح للأرقام القياسية التي حققها حسام حسن أمر محمود، طالما لا يتضمن أي تجريح أو تقليل من قيمة النجوم، مشيرًا إلى أن هذه المنافسة تمثل حافزًا للأجيال القادمة من أجل تحطيم الأرقام وتحقيق إنجازات جديدة.

محمد صلاح

وقال عبد العزيز عبد الشافي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن وصول نجم إلى رقم قياسي ثم نجاح نجم آخر في تحطيمه أمر إيجابي، ويجب التعامل معه باعتباره دافعًا للمواهب والأجيال المقبلة من أجل مواصلة الإنجازات.

وأضاف أن الاختلاف حول الأرقام القياسية أمر طبيعي ومحمود، طالما ظل في إطار الاحترام المتبادل، دون تجريح أو انتقاص من تاريخ أي لاعب، مؤكدًا أن حسام حسن ومحمد صلاح يمثلان نماذج مميزة في تاريخ الكرة المصرية.

وتحدث عبد العزيز عبد الشافي إلى تقييم أداء منتخب مصر أمام مالاوي، موضحًا أن ظروف المباراة الأولى ساعدت المنتخب الوطني على الظهور بشكل مميز، خاصة أنها كانت البداية الأولى للجهاز الفني الجديد، إلى جانب تواضع مستوى المنافس، وهو ما سمح للفراعنة باستغلال الفرص وتحقيق الفوز بخمسة أهداف.

وأشار إلى أن المواجهة الثانية اختلفت ظروفها بشكل كبير، بسبب العوامل المناخية وسوء أرضية الملعب، وهو ما أثر على أداء اللاعبين وجعل إيقاع المباراة يتسم بالبطء في أوقات كثيرة.

وأوضح أن المنتخب نجح في الوصول إلى العديد من الفرص التي كان بإمكانه ترجمتها إلى أهداف، لكنه في الوقت نفسه منح المنافس فرصًا كان من الممكن أن تشكل خطورة على مرماه، مشددًا على ضرورة العمل على كيفية استغلال الفرص وحسم المباريات بتسجيل الأهداف.

وتحدث عبد العزيز عبد الشافي عن أهمية وجود لاعب بحجم محمد صلاح داخل الملعب، مؤكدًا أن النجم صاحب القدرات الاستثنائية يجب أن يستمر في المشاركة حتى إذا لم يكن في أفضل حالاته الفنية، نظرًا لقدرته على صناعة الفارق وتسجيل الأهداف في أي لحظة.

واستشهد بما قدمه محمد صلاح خلال المباراة الأولى أمام مالاوي، بعدما نجح في تسجيل هدفين خلال 10 دقائق، وهو ما يعكس قدرته على تغيير مجريات المباريات في لحظات قليلة.

وضرب عبد العزيز عبد الشافي مثالًا من مسيرته الكروية، موضحًا أنه سبق له تسجيل هدف خلال مباراة الأهلي أمام القناة، رغم أنها كانت من أسوأ المباريات التي قدمها على المستوى الشخصي، مؤكدًا أن محمد صلاح يمتلك هذه النوعية من القدرات التي تجعله قادرًا على التسجيل حتى عندما لا يكون في أفضل مستوياته.