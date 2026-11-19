جمال السادات يستحضر إرث السلام: الرئيس السيسي أنقذ بلادنا

في تكريم تاريخي هو الأول من نوعه لرئيس مصري.. نجل الزعيم الراحل يؤكد أن السلام عقيدة مصر ويعيد التذكير بحق الفلسطينيين في السلام

جمال السادات: السلام إرث والدي وعقيدة مصر.. والسيسي يهتدي بالمبدأ نفسه

«لا سلام دون الفلسطينيين».. جمال السادات يعيد إحياء خطاب الكنيست من قلب الكونجرس

شهد مبنى الكونجرس الأمريكي بالعاصمة واشنطن، الأربعاء، مراسم تكريم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس، تقديرا لدوره التاريخي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وإسهاماته التي غيرت مسار المنطقة، ليصبح أول رئيس مصري يحصل على هذا التكريم الأمريكي الرفيع.

وجاءت مراسم التكريم بعد سنوات من إقرار الكونجرس الأمريكي منح السادات هذه الميدالية، بموجب قانون وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 ديسمبر 2018، تحت اسم «قانون الاحتفال بمئوية أنور السادات»، اعترافا بإنجازاته ومساهماته الشجاعة في تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط.

اعتراف أمريكي

وتكتسب المناسبة أهمية خاصة باعتبارها اعترافا أمريكيا بالدور الذي لعبه السادات في إنهاء عقود من الصراع، وفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من العلاقات الإقليمية، بعدما اتخذ قرارات تاريخية بدأت بزيارة القدس عام 1977، وصولا إلى توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979.

وحضر مراسم الاحتفال وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب أفراد أسرة الرئيس الراحل وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية.

وتسلم جمال السادات، نجل الرئيس الراحل، الميدالية نيابة عن والده، وألقى كلمة حملت رسائل سياسية وتاريخية مهمة، استعاد خلالها رؤية والده للسلام، وأكد استمرار تمسك مصر بهذا النهج، مشيدا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الدولة المصرية ودعم جهود الوساطة والتفاوض.

السلام إرث السادات وعقيدة مصر

حملت كلمة جمال السادات أمام الكونجرس رسائل واضحة بشأن استمرارية نهج السلام في السياسة المصرية، حيث أكد أن السلام لم يكن مجرد قرار اتخذه والده في مرحلة تاريخية معينة، وإنما يمثل إرثا ممتدا وعقيدة راسخة للدولة المصرية.

وقال جمال السادات إن السلام هو إرث الرئيس الراحل أنور السادات وعقيدة مصر، معربا عن سعادته بأن هذا المبدأ لا يزال يمثل نهجا يهتدي به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي رسالة مباشرة حملت تقديرا للرئيس الحالي، وصف جمال السادات الرئيس السيسي بأنه عنصر فاعل في جهود الوساطة والتفاوض، مؤكدا أنه، مثل والده، يدرك أن العيش بسلام أفضل بكثير من الموت معا في الحروب.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر في وقت حاسم للغاية، ويمضي بالدولة إلى الأمام، مشددا على أن عائلة السادات ستظل ممتنة له إلى الأبد.

وتعكس هذه التصريحات الربط بين تجربة الرئيس الراحل في صناعة السلام، والجهود المصرية الراهنة لاحتواء الأزمات الإقليمية، والاعتماد على المسارات الدبلوماسية والتفاوضية لتجنب اتساع دائرة الصراعات.

لا سلام دون الفلسطينيين

لم تقتصر كلمة نجل الرئيس الراحل على استحضار إنجاز معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، بل حملت أيضا تأكيدا على أن رؤية أنور السادات للسلام كانت تتجاوز حدود الاتفاق الثنائي بين مصر وإسرائيل، لتشمل ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وقال جمال السادات إن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ستظل واحدة من أعظم إنجازات والده، لكنه أشار إلى أن الرئيس الراحل لم يكن راضيا بصورة كاملة، لأنه أراد منذ البداية تحقيق السلام للفلسطينيين أيضا.

واستعاد جمال السادات كلمات والده التاريخية أمام الكنيست الإسرائيلي، مرددا: «بكل إخلاص أقول لكم إنه لا يمكن إحلال السلام من دون الفلسطينيين.. فتجاهل القضية وطرحها جانبا خطأ جسيم، عواقبه لا يمكن التنبؤ بها».

وتكتسب هذه الرسالة أهمية خاصة في ظل استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وما تشهده المنطقة من أزمات وتوترات، لتعيد التذكير بأن السلام الذي دعا إليه السادات لم يكن منفصلا عن حقوق الشعب الفلسطيني ومستقبله.

رسالة امتنان من أسرة الزعيم الراحل

وعبر جمال السادات عن اعتزازه بالتكريم الأمريكي الذي حصل عليه والده بعد عقود من رحيله، موجها الشكر إلى الكونجرس الأمريكي على الميدالية وعلى تقدير إسهامات الرئيس الراحل في خدمة السلام.

وقال: «شكرا لكم على هذه الجائزة وعلى تكريم والدي وتقدير إسهاماته»، مؤكدا أنه وأشقاءه سيظلون يشعرون بالفخر لكونهم أبناء أنور وجيهان السادات.

ويأتي هذا التكريم بعد 45 عاما من اغتيال الرئيس الراحل في 6 أكتوبر 1981، ليعيد تسليط الضوء على واحدة من أبرز المحطات في تاريخ مصر الحديث، وعلى الدور الذي لعبه السادات في تغيير مسار الصراع العربي الإسرائيلي.

ومن جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره العميق للكونجرس الأمريكي على تكريم الرئيس الراحل، مؤكدا أن إرث السادات يجسد قيمة السلام، ويبرهن على إمكانية تحقيقه متى توافرت الإرادة السياسية والشجاعة لاتخاذ القرارات الحاسمة.

وشدد السيسي على أهمية استلهام روح السلام لمنع الصراعات وتهيئة الظروف لمستقبل أفضل لشعوب المنطقة والعالم.

وهكذا لم تكن الميدالية الذهبية مجرد تكريم لشخصية تاريخية، بل مناسبة أعادت طرح سؤال السلام في الشرق الأوسط، واستحضرت رؤية رئيس مصري اختار أن يفتح طريق التفاوض، معتبرا أن السلام الحقيقي لا يكتمل دون تسوية القضية الفلسطينية.