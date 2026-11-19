أكد عمار عمور، نجم منتخب الجزائر السابق، أن المنتخب الجزائري تراجع على المستوى الفني خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن غياب الروح وتراجع الأداء كانا من أبرز أسباب الخسارة أمام توجو.

حسام حسن

وقال عمور في مداخلة عبر تطبيق زووم في برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن منتخب الجزائر يحتاج إلى تغيير في الجهاز الفني، مؤكدًا أن الوقت قد حان لرحيل المدرب الحالي، في ظل حاجة اللاعبين إلى مدير فني قوي يمتلك خبرات كبيرة وقدرة على إعادة المنتخب إلى مستواه المعهود.

وأضاف أن عودة جمال بلماضي لتدريب منتخب الجزائر أصبحت مستحيلة بسبب الخلافات التي حدثت بينه وبين إدارة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، موضحًا أن اختيار حمداني لتولي المسؤولية أثار العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن هناك مدربين آخرين يمتلكون إمكانيات أفضل منه.

وتطرق نجم الجزائر السابق إلى الأنباء المتداولة بشأن إمكانية تولي حسام حسن تدريب المنتخب الجزائري، مؤكدًا أن طرح اسمه لا يتجاوز كونه مجرد كلام، كما أشار إلى أن الاتحاد الجزائري لم يحسم حتى الآن موقف حمداني سواء بالاستمرار أو الرحيل، ولم تحدث مناقشات بشأن التعاقد مع حسام حسن.

واختتم عمور تصريحاته بالإشارة إلى أن اعتزال رياض محرز أثر بالسلب على أداء ونتائج منتخب الجزائر، مؤكدًا أن غيابه ترك تأثيرًا واضحًا على المنتخب خلال الفترة الأخيرة.