إنتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لقطة مميزة لإحتفال لاعبي منتخب إندونيسيا تحت 17 عاماً بتعبيرات دينية متنوعة.

جاء ذلك الإحتفال عقب تسجيلهم هدفاً في مرمى منتخب أفغانستان ضمن تصفيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2027.

وظهر ثلاثة لاعبين في لقطة واحدة وهم يعبّرون عن شكرهم بعد الهدف وفقاً لمعتقداتهم الدينية المختلفة حيث سجد أحدهم من المسلمين شكراً لله وضمّ لاعب ثانٍ يعتقد بالهندوسية كفيه للدعاء بينما رسم اللاعب الثالث الذي يدين بالديانة المسيحية إشارة الصليب.

واعتبر المتابعين ذلك الإحتفال تجسيداً حياً للشعار الوطني الإندونيسي الوحدة في التنوع والذي يعكس التعايش والاحترام المتبادل داخل الفريق الواحد.

وجاء هذا الاحتفال خلال فوز المنتخب الإندونيسي على نظيره الأفغاني بنتيجة 4-0 في المباراة التي أُقيمت في ميانمار ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وضمن الإنتصار لمنتخب إندونيسيا صدارة المجموعة والتأهل رسمياً إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2027 في أوزبكستان.